The Day Before: Neue Einblicke in den post-pandemischen Überlebenskampf

FNTASTIC und MYTONA haben ein neues Video mit ausführlichen Spielszenen aus dem post-pandemischen Survival-Abenteuer The Day Before veröffentlicht, das 2021 für PC erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Countryside SpielszenenTrailerIm Gegensatz zum Ankündigungs-Trailer ist man dieses Mal in ländlichen Gebieten außerhalb der Großstadt unterwegs. Die Macher beschreiben The Day Before als online-basiertes Multiplayer-Spiel (MMO) mit einer offenen Spielwelt, die in ein tödliches, post-pandemisches Amerika entführt, in dem Überlebende um Nahrung, Waffen und Transportmittel kämpfen, während zombie-ähnliche Infizierte für Angst und Schrecken sorgen.Als Spieler ist man zunächst auf sich allein gestellt, sucht verlassene Fahrzeuge und Gebäude nach brauchbaren Gegenständen ab, während man sich mit gefundenen Waffen zur Wehr setzt. Später kann man sich am Aufbau einer Schutz bietenden Kolonie beteiligen, wo man auch handeln und sich mit anderen Spielern austauschen kann. Auf Steam kann man den an State of Decay erinnernden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.