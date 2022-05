The Day Before: Wechsel auf UE5 sorgt für heftige Verzögerung

Die Entwickler des kommenden Multiplayer-Open-World-Action-Rollenspiels The Day Before wollen alle Vorteile der Unreal Engine 5 nutzen. Für interessierte Spieler hat das erstmal nur Nachteile.So nah dran und dann plötzlich ganz weit weg: Eigentlich sollte das in Gameplay-Trailern vielversprechend wirkende The Day Before bereits im Juni dieses Jahres für den PC erscheinen, eine Konsolenvariante für PS5 und Xbox Series S/X war für den Herbst angepeilt. In dem stimmigen Division 2 -Klon mit MMO-Anleihen bekommen es Spieler in einer weitläufigen Spielwelt samt großer Stadt und angrenzendem Umland mit blutgierigen Zombies zu tun, während sie zusammen mit ihrem Team die Gegend nach nützlichen Items absuchen. Die Meute ist allerdings nicht das einzige Problem, denn ähnlich wie in einer Dark Zone bei Division 2 , wollen auch andere Spieler etwas vom Kuchen abhaben und lassen dafür Blei sprechen.Die ersten Gameplay-Trailer beeindrucken mit schicker und stimmiger Optik, die stellenweise schön schaurig daherkommt. Den Entwicklern war die Grafik-Pracht aber noch nicht gut genug, statt Unreal Engine soll nun der leistungsfähigere Nachfolger in Form der Unreal Engine 5 als Grafik-Motor zum Einsatz kommen. Hauptsache die Programmierer sind gut genug, um die Shader nicht on the fly zu kompilieren – was selbst auf den dicksten PCs zu unnötigen Leistungseinbußen führt. Und nicht nur dafür braucht es eine Menge Arbeit und Zeit, die natürlich unangenehm auf den angepeilten Release-Termin durchschlägt.Statt Juni 2022 wird es laut Fntastic nun März 2023, bevor The Day Before über die PC-Bildschirme flimmert; natürlich sind weitere Verschiebungen nicht ausgeschlossen. Vielleicht ist die ganze Ansage aber nur ein Vorwand, um zu verschleiern, dass das Spiel in der aktuellen Version noch lange nicht dort ist, wo es die Trailer vermuten lassen.Letztes aktuelles Video: GameplayReveal