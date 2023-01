The Day Before: Neuer 4K-Gameplay-Trailer und Systemanforderungen enthüllt

The Day Before: So gut soll das Survival-MMO mit Raytracing aussehen

Das sind die Systemanforderungen an den PC

Minimale Anforderungen

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

RAM: 10 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitbandinternetverbindung

Speicher: 75 GB

Empfohlene Anforderungen

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitbandinternetverbindung

Speicher: 75 GB

Pünktlich zur CES 2023 in Las Vegas spendieren uns Nvidia und FNTASTIC frische Gameplay-Eindrücke zum MMO-Survival The Day Before. Außerdem sind die PC-Systemanforderungen bekannt.Schon im bald bevorstehenden März soll es so weit sein, dann erwartet uns The Day Before nicht nur auf dem Computer, sondern auch der PlayStation 5 sowie auf den beiden Xbox Series-Konsolen. Im neuen Trailer bekommen wir eine Präsentation der Raytracing-Features und Nvidias DLSS 3."The Day Before erscheint am 1. März 2023 und ist mit Raytracing und NVIDIA DLSS 3 ausgestattet !" verkündet der Grafikkartenhersteller stolz. Einen exklusiven Vorgeschmack bekommen wir schon jetzt mit der RTX ON Gameplay-Präsentation geboten:Bei The Day Before handelt es sich um ein gewaltiges Multiplayer-Spektakel, welches in einem düsteren Amerika nach der Pandemie spielt , in dem bissige Infizierte und widerstandsfähige Überlebende um verbleibende Nahrung, Waffen oder Fahrzeuge kämpfen. Dabei sollen wir töten und plündern, was das Zeug hält und die reisige post-pandemische Welt mit ihren detailreichen Schauplätzen erkunden dürfen.Dabei steht uns eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Auswahl, die schon bei der Wahl beginnt, ob wir lieber mit dem Auto, oder doch eher zu Fuß durch die kampfverzerrte Welt streifen. Dabei passieren wir mächtige Städte, deren Wolkenkratzer eindrucksvoll in den Himmel ragen, aber auch verlassene und eher dörflichere Gebiete, die einen gewissen Gruselfaktor mit sich bringen dürften.Natürlich kommt all die grafische Pracht, die Nvidia mit The Day Before verspricht, nicht ganz ohne die benötigte Hardware. Welche Systemanforderungen euer Computer mindestens erfüllen sollte und welche man empfiehlt, wird ebenfalls verraten: Nachdem The Day Before bereits im vergangenen Jahr verschoben wurde , bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler den Release-Termin am 1. März dieses Mal einhalten können und wir nicht mehr all zu lang auf das vielversprechende Survival-MMO warten müssen.Letztes aktuelles Video: GameplayReveal