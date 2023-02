The Day Before: Entwickler behaupten, dass Kalender-App das Trademarkt streitig macht

The Day Before: Kalender-App sorgt für Namensstreitigkeit

"Der sogenannte Besitzer der Markenrechte ist der Entwickler einer Kalender-App, die aber nichts mit der Spielekategorie zu tun hat." "Nachdem wir das Spiel 2021 angekündigt haben, wollte dieser ebenfalls den Namen übernehmen und hat noch vor uns die Markenrechte angemeldet." "Er bietet mehrdeutig an, ihn zu kontaktieren, um etwas zu besprechen, aber was?"

Noch mehr Spott für die Entwickler