The Day Before: Survival-Spiel erscheint im Dezember im Early Access

The Day Before: Release noch 2023 im Early Access

Das in der Vergangenheit kontrovers diskutierte Survival-Spielmeldet sich nach einer längeren Funkstille zurück: Mit einem frischenund einer. Den geplantenim November wird der Entwickler nicht einhalten.Statt bereits in wenigen Tagen tatsächlich zu erscheinen, wird The Day Before nun erst amdas Licht der Welt erblicken. Dann auch nur für den PC und auch, wie Fntastic heute bekanntgegeben hat. Immerhin wird der Zombie-Shooter auf jeden Fall seinen Namen behalten, dennEigentlich sollte The Day Before am 10. November erscheinen, aber so richtig konnte man nicht dran glauben. Nun steht fest, dass der Release tatsächlich nicht erfolgt, sondern noch circa einen Monat länger gewartet werden muss. Außerdem wird das Open-World-Spiel mit Survival-Faktor erst einmal nur imauf dem PC viaerscheinen. Ein neuer Trailer zeigt, was ungefähr zu erwarten ist:Laut den Entwicklern via Twitter ist The Day Before ihr erstes Spiel in dieser Größenordnung, weshalb man sich nun doch für den Release im Early Access entschieden habe. Immerhin könnten ja "jederzeit unvorhersehbare Umstände eintreten." Wie lange man in dem Status verbleiben möchte, geht aus den aktuellen Mitteilungen nicht hervor. Man würde jedoch erst die Vollversion veröffentlichen, sobald diese die "bestmögliche Version des Spiels darstellen" würde. Anschließend plane man auch eine, womit vermutlichundgemeint sind.Im Early Access wird The Day Before übrigens 39 US-Dollar. Die spätere Vollversion soll bei 49 US-Dollar liegen, wobei Käufer im EA-Status natürlich nicht noch einmal zur Kasse gebeten werden. Wie groß dersein wird, ist ebenso derzeit noch etwas unklar. Bei Steam heißt es allerdings wie folgt: "Wir haben alles implementiert, was wir uns für das Spiel vorgenommen haben, ausgehend von unserer Vision eines post-pandemischen Survival-Erlebnisses."Ob dann tatsächlich am 7. Dezember eine spielbare Version erscheint oder sich das Survival-Spiel doch noch einmal verschiebt, bleibt vorerst abzuwarten. Immerhin hat man auch schon in der Vergangenheit davon gesprochen,