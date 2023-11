The Day Before: Kein neues Gameplay-Video, aber dafür Partnerschaft mit einer Taxi-App

The Day Before: Taxi-Kooperation statt Gameplay-Video





THE DAY BEFORE X INDRIVE collaboration!@indrive is an international ride-hailing service headquartered in California. It's the second-largest ridesharing and taxi app worldwide by downloads.



Are you ready for December 7? We really can't wait!#thedaybefore #indrive pic.twitter.com/U8n9VgabdQ



— The Day Before (@playdaybefore) November 14, 2023

In der Vergangenheit durfte sichschon so einiges anhören, aber dennoch befindet sich das Survival-Spiel weiterhin in Arbeit. Dochzu locken, bewerben die Entwickler eine Taxi-App – und sichern sich damit weiteren Spott.Eigentlich sollte dasschon vor Monaten erschienen sein, wurde aber stets mehr oder weniger kurzfristig verschoben. Zuletzt erst Anfang November, als man sich nach wochenlanger Funkstille zurück gemeldet hat., allerdings erst einmal nur im Early Access und mit einer eher ungewöhnlichen Partnerschaft.Über Twitter kündigte Entwickler Fntastic eine Zusammenarbeit mit deran. Aus dem Grund werden manche Autos in The Day Before mit dem Logo des Kooperationspartners ausgestattet. Wie das aussieht, zeigt das exakt 20 Sekunden lange Video auf der Social Media-Plattform:Die Partnerschaft mit inDrive soll jedoch nicht nur dazu dienen, dass ihr überall das Logo der App in der Spielwelt zu Gesicht bekommt. Stattdessen, so versprechen es zumindest die Entwickler, umfasst die Partnerschaft ebenfalls noch eine weitere Funktion, die manhält. Man verweist lediglich auf den 7. Dezember, den aktuellen Releasetermin der Early Access-Version von The Day Before.In den Kommentaren, sowohl auf Twitter als auch bei Reddit , sind die Spieler hingegen überwiegend spektischer Natur. So wird hinterfragt, wozu es überhaupt diese Kooperation gibt und wie sie überhaupt in die Spielwelt passt. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass The Day Before mit wilden Ankündigungen auffällt: Erst vor wenigen Monaten präsentierte man, dass man innerhalb der offenen Welt auch, die noch komplett fahrtauglich sind.Dem Reddit-Nutzer cadfoot zufolge könnte die Zusammenarbeit von Fntastic und inDrive regional bedingt sein: Beide Firmen wurden einst in der russischen Stadt Jakutsk gegründet. Gut möglich, dass man aus diesem Grund eine solch ungewöhnliche Partnerschaft für ein Zombie-Online-Spiel eingegangen ist. Auf ein neues Gameplay-Video muss jedoch weiterhin gewartet werden.stammt noch aus dem Februar 2023, sprich hat bereits einige Monate auf dem Buckel.