The Day Before: Genaue Release-Zeit für das Zombie-Survival-Spiel bekanntgegeben

PC Early Access Global Launch times. 🗓️#thedaybefore pic.twitter.com/pEOO8EkXSx



— The Day Before (@playdaybefore) November 20, 2023

Nach mehrfacher Verschiebung sollnun wirklich erscheinen. Zwar imund noch nicht als Vollversion, aber für die letzten Meter ist keine böse Überraschung mehr geplant. Neben einem Releasetermin gibt es jetzt sogar eine ganz genaue Uhrzeit für den Start.Ein frisches Gameplay-Video, welches einen mit in die von Zombies verseuchte Spielwelt nimmt, gibt es zwar weiterhin nicht. Im Gegenzug verkündete Entwickler Fntastic auch keine neue Partnerschaft, sondern vorerst bleibt es. Die wird auch ambereits in The Day Before sichtbar sein.Mit einem neuen Beitrag auf Twitter stellt Fntastic klar, dass man tatsächlich amThe Day Before veröffentlichen will. Genauer gesagt wird der Early Access-Startauf Steam erfolgen. Immerhin kehrte das Zombie-Spiel vor wenigen Wochen auf Valves Plattform zurück, nachdem man einenfür sich entscheiden konnte.In den Kommentaren unterhalb des Beitrags herrscht aber trotz der genauen Zeiten immer noch: Manche sind weiterhin nicht davon überzeugt, dass das Spiel tatsächlich echt ist. Andere wiederum vermuten einen arg holprigen Start, sofern der Release letzten Endes erfolgt.Ob es noch vor der Veröffentlichung von The Day Before einen neuen Trailer oder gar ein ausführliches Gameplay-Video geben wird, ist derzeit übrigens weiterhin unklar. In den sozialen Medien haben sich die Entwickler zumindest bislang zu dieser Thematik nicht noch einmal geäußert.: Im Early Access wird der Zugang zum Survival-Erlebnis mit den lebendigen Leichen 39 Euro kosten. Eine Konsolenversion ist derweil auch geplant, aber noch gänzlich ohne Termin und Preis.