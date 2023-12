The Day Before: Wenige Tage nach Release sind deutlich weniger Spieler auf Steam aktiv

The Day Before (Survival & Crafting) von MYTONA - Bildquelle: FNTASTIC, The Day Before

The Day Before: Spielerzahlen rapide gesunken

ist tatsächlich erschienen, doch es scheint für die Entwickler gerade gar nicht gut zu laufen. Zum Launch am 7. Dezember waren die Spielerzahlen recht hoch, doch Dreiviertel der Leute waren schnell wieder weg.Dasaus dem Hauseerhält auf Steam zudem sehr negative Bewertungen. Lediglich 20 % davon fallen positiv aus, weshalb es derzeit eine Gesamtwertung von „Größtenteils negativ“ auf Valves Plattform aufweist. Viele Spieler sind offenbar enttäuscht, manche bezeichnen das Spiel als „Scam“.Amhatte The Day Before einen Höchstwert von etwa 38.100 Spielern (via SteamDB ). Bereits einen Tag später waren nur noch knapp 9.000 Spieler aktiv, also knapp ein Viertel der vorherigen Zahl. Im Peak der letzten 24 Stunden sind es 7.690.Zurückzuführen sind die stark gesunkenen Spielerzahlen wahrscheinlich auf diebeziehungsweise auf das Spiel selbst. „Wenn du es gekauft hast, drück sofort auf den Refund-Button“, schreibt ein Nutzer auf Steam , „Fake und Scam treffen hier zu 100 Prozent zu“, sagt ein anderer. „Nicht kaufen! Es ist vermutlich der größte Scam in der Gaming-Geschichte“, schreibt ein weiterer Spieler und fügt ein Rezept für Rahm-Wirsing seiner Oma an.Trotz negativer Reaktionen hat das Entwicklerteam auf das Feedback reagiert und einender kritische Probleme angeht und die Leistung verbessert. Das Update beinhaltet mehr Zombies, eine fünffache Menge der Ingame-Währung "Woodcoins" für Aufgaben und Verbesserungen am Spiel- und Netzcode. FNTASTIC hat zudem Anpassungen an den Mechaniken der Zombie-Spawns, dem Schießen in der Egoperspektive und der Third-Person-Perspektive vorgenommen.Für das Marketing von The Day Beforesich das Team und bittet darum,. Offenbar fällt das zahlreichen Spielern schwer, wie ein Blick auf die Steam-Seite zeigt. Wer auf das– mehr dazu findet ihr hier.