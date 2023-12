The Day Before: Entwicklerstudio Fntastic schließt mit sofortiger Wirkung

The Day Before: Studio schließt, weil man gescheitert sei

Das Jahr 2023 endet mit einem: Fünf Tage nach dem Release vonschließt das Entwicklerstudio FNTASTIC die Pforten. Der Extraction-Shooter mit Zombie-Setting wirdIn einer Pressemitteilung heißt es, dass das Team nicht mehrverfügt, um die Entwicklung von The Day Before fortzusetzen. Die verbliebenen Einnahmen würden dazu verwendet werden, um Schulden bei den verschiedenen Partnern zu begleichen."Spiele zu entwickeln, ist ein unglaublich anspruchsvolles Unterfangen", schreibt FNTASTIC in einer Mitteilung auf Twitter. Das Team habe "fünf Jahre lang unermüdlich gearbeitet und unser Blut, unseren Schweiß und unsere Tränen" in The Day Before gesteckt, aber der Shooter, der lange Zeit als MMO angekündigt war, sei schlussendlichObwohl der Zombie-Titel zwischenzeitlich das meistgewünschte Spiel auf Steam war,. Waren am Releasetag, dem 7. Dezember 2023, noch fast 40.000 Käufer zeitgleich unterwegs, sank die Anzahl in den Folgetagen schon auf unter 10.000 – kein gutes Zeichen. Hinzu kommt einein den Steam-Rezensionen und Berichte darüber, dass der Shooter lediglich aus gekauften Unreal Engine-Assets bestehen würde.Die Server von The Day Before sollen vorerst weiter betrieben werden, allerdings heißt es, dass die. Neue Patches und Inhaltsupdates wird es hingegen definitiv nicht geben. Darüber hinaus hat das Studio sämtliche Videos auf dem eigenen YouTube-Kanal und den selbsterstellten Discord-Server gelöscht Unklar ist derzeit, was die Entscheidung. Ob diese nun eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises beantragen können, ist derzeit nicht bekannt. Wir halten euch aber diesbezüglich auf dem Laufenden. Die Scam-Vorwürfe,, dürften angesichts der aktuellen Lage allerdings nicht weniger werden.