The Day Before: Von Ankündigung bis zum Fall - eine Chronologie der Entwicklungsgeschichte

Bevor The Day Before

Januar 2021: The Day Before wird angekündigt

Februar bis Oktober 2021: Mehr Gameplay, ein Releasetermin

Mai 2022: Die erste Verschiebung

Juni 2022: Die Suche nach freiwilligen Helfern

Anfang 2023: Verschiebung, Gameplay und Rechtsstreit

November 2023: Die Rückkehr

Dezember 2023: Der Release...

... und der Fall von The Day Before

Angekündigt und veröffentlicht wurde The Day Before von FNTASTIC, einem Studio, hinter dem diestehen. Es war nicht ihr erstes Videospielprojekt, denn bereits Jahre vor der Enthüllung ihres Zombie-Shooters war das Team bereits schon an einem Survival-Spiel federführend beteiligt.Unter dem Studionamen 8 Points wurde 2016 das Kickstarter-Projekt gestartet : Ein Survival-Spiel aus der Iso-Perspektive, welches von Spielen wieoderinspiriert wurde und euch in der eisigen Kälte herausforderte, zu überleben. Innerhalb weniger Tage wurde das Projekt mitfinanziert. Wenige Monate später, am 26. Januar 2017, wurde der Early Access-Termin von The Wild Eight bekanntgegeben – und eine weitere wichtige Änderung . Aus 8 Points wurde FNTASTIC, weil das Studio in der Zeit gewachsen sei und mittlerweile aus mehr als nur acht Entwicklern bestehen würde.Wirklich zu Ende wurde The Wild Eight seitens FNTASTIC: Das Team verkaufte die Rechte an den Publisher Hype Train Digital, während man sich selbst neuen Spielen widmete. In der Folge wurdenund späterveröffentlicht. Die größte Aufmerksamkeit erreichte FNTASTIC aber mit einem ganz anderen Projekt.Im April 2019 ging der in Russland beheimatete Publisher Mytona, bis dahin nur für ein paar Mobile-Spiele bekannt, eine Partnerschaft mit FNTASTIC ein. Das Ziel: Ein, mit der das Team das laut eigenen Aussagen stagnierende Genre neu beleben wollte. "Wir möchten das Interesse des Publikums am Genre zurückgewinnen und auch das Interesse anderer Entwickler, um die Spieleindustrie als Ganzes zu verbessern", so eine damalige Pressemitteilung von Mytona und FNTASTIC.Bis zur Enthüllung von The Day Before dauerte es dann noch etliche Monate: Amerschien der erste Trailer und sorgte seinerzeit für großes Staunen. In gut fünf Minuten sind zwei Spieler zu sehen, die eine vermutlich US-amerikanische Stadt in der Weihnachtszeit erkunden, nach wertvoller Beute Ausschau halten und sich gegen Zombies wehren müssen. Optisch wie spielerisch erinnerte The Day Before an eine gelungene Mischung aus The Division und. Die Resonanz war überwiegend positiv, obwohl es bereits erste skeptische Stimmen gab, die hinterfragten, ob das Spiel jemals dieses Niveau aus dem Trailer erreichen würde.Nichtsdestotrotz eroberte The Day Before umgehend die Wunschlisten-Charts auf Steam. Die Hoffnung unter Spielern war groß, dass es endlich einmit State of the Art-Grafik geben wird.Nach der Januar-Enthüllung folgte nur etwa einen Monat später über das US-Portal IGN ein exklusiver Combat-Trailer, bei dem sich die FNTASTIC-Gründer sogar selbst vorstellten. Ein Video, welches denweiter in Gang setzte. Der vorläufige Höhepunkt wurde aber erst im April erreicht, als einnoch viel mehr Einblicke gewähren sollte. Unter anderem präsentierte FNTASTIC, dass Spieler nicht nur in einer Stadt unterwegs sein werden. Stattdessen gibt es ebenfalls Außenbezirke und Fahrzeuge, die teils durch metertiefen Matsch fahren müssen.Über 5,6 Millionen Mal wurde das Video alleine auf dem IGN-Kanal aufgerufen: The Day Before war spätestens jetzt ein heißerwartetes Spiel, aber noch ohne Releasetermin. Im Oktober 2021 änderte sich das, denn in einem Trailer gab FNTASTIC bekannt, dass The Day Before imwird. Die Stimmung war weiterhin positiv und der Termin wirkte realistisch. Das sollte sich aber schon bald ändern.Nach dem Oktober-Trailer wurde es in der Folgezeit still um The Day Before. Lediglich zu Beginn des Jahres 2022 folgte die, um das Zombie-Spiel noch schöner aussehen zu lassen. Nichts allzu ungewöhnliches. Erst der Mai 2022 sollte die Alarmglocken schrillen lassen: Nur einen Monat vor dem eigentlichen Release verschob FNTASTIC die Veröffentlichung.The Day Before sollte nicht mehr 2022 erscheinen, sondern. Als Grund gab das Team an, dass es auf die fortschrittlichere Unreal Engine 5 wechseln möchte. Mit dieser Ankündigung beginnt die heile Fassade von FNTASTIC und The Day Before zu bröckeln.Einen Monat nach der Verschiebung kommt es zum ersten Skandal: Eurogamer berichtete darüber, dass bei FNTASTIC offenbarwird. Stattdessen drehe sich die Studiokultur um eine "Freiwilligkeit", welches das Team in einem anschließenden Statement bestätigt. Bei FNTASTIC würde jeder Angestellte so bezeichnet werden und es gäbe Vollzeit-Freiwillige, die wohl ein klassisches Gehalt bezahlt bekommen, als auch Teilzeit-Freiwillige. Letztere würden "coole Belohnungen, Teilnahmezertifikate und kostenlose Codes" erhalten.Es ist der, der in der Entwicklung von The Day Before entsteht – aber nicht der letzte.Zu Beginn des neuen Jahres heißt es von FNTASTIC, dass es zu The Day Before noch im Januar 2023 eingeben wird. Es ist das erste Lebenszeichen des Shooters nach über einem halben Jahr, während sich in den sozialen Netzwerken und auf Reddit die pessimistischen Stimmen mehren. Sie wurden im Laufe des Monats noch lauter.Denn amverschwand auf einmal die Steam-Seite von The Day Before. Schnell erklärte FNTASTIC via Twitter, dass Valve diesen Schritt gehen musste, nachdem ein anderes Unternehmen behauptet habe, die Markenrechte am Namen zu besitzen. Das versprochene Gameplay-Video wurde daraufhin verschoben, ebenso wie das Spiel selbst.– die zweite Verschiebung. Eine, bei der Eduard und Aysen Gotovtsev in einem späteren Interview gegenüber IGN zugaben, diese sowieso geplant war. Es ist neues Futter für all diejenigen, die fest davon überzeugt sind, dass es sich bei The Day Before um kein echtes Spiel handelt.Anfang Februar wollte es FNTASTIC dann aber allen beweisen und veröffentlichte das zuvor versprochene. Von der einst so schönen Optik, die noch die ersten Trailer befeuerte, ist nicht mehr viel zu sehen. Im Grunde sieht The Day Before im Video aus wie viele andere Survival-Spiele, nur halt mit leeren Straßen und dümmlich agierenden Zombies. Die, dass die Entwickler nur bei anderen Spielen kopieren, wird lauter, aber FNTASTIC wehrte sich erneut: Auf Twitter folgte ein Statement, in der sichIn den Wochen und Monaten danach wird es um The Day Before ruhig, während der 10. November immer näher rückt. Wird das Zombie-Spiel dieses Mal wirklich erscheinen?Nein. Am 1. November kündigte FNTASTIC an, dass es ihnen gelungen sei, den Markenrechtsstreit zu gewinnen undAllerdings wird der Release ein weiteres Mal verschoben.und dann auch nur im Early Access. Frisches Gameplay-Material gibt es derweil nicht. Stattdessen kommt es aber zu einer ungewöhnlichen Partnerschaft mit einer Taxi-App.Anfang Dezember wartet die ganze Welt auf eine bestimmte Nachricht:. Aber in diesem Monat soll auch The Day Before. Entwicklerund hofft mit dem Release, die vielen Kritiker umzustimmen. Von einem neuen Trailer, der auf die Veröffentlichung hinweist, fehlt jede Spur.Der: The Day Before wird bei Steam veröffentlicht und zum Preis von 39,99 Euro angeboten. Nach Jahren der Ankündigung und des Wartens ist das heißerwartete Zombie-Survival-MMO endlich da –. Eines der meistgewünschten Steam-Spiele, die viele Spieler im Vorfeld erwartet haben. Statt MMO ist The Day Before nun ein Extraction-Shooter und kein guter dazu. In den Rezensionen wird FNTASTIC zerrissen, die Steam-Bewertung schwankt zwischen 14 und 19 Prozent. Es ist ein Desaster.FNTASTIC stellt auf Durchzug: Unangenehme Fragen werden auf dem offiziellen Discord-Server nicht beantwortet, zahllose Beiträge gelöscht.: Waren zur Veröffentlichung noch 40.000 Käufer gleichzeitig unterwegs, sind es wenige Tage später unter 10.000.Amdann das Ende:. Die finanziellen Ressourcen reichen nicht aus, um die Entwicklung von The Day Before fortzusetzen, so die Mitteilung. Die verbliebenen Einnahmen werden dazu benötigt, um Schulden bei verschiedenen Partnern zu begleichen. Eine Nachricht die einschlägt, aber wohl die meisten Kritiker kaum überrascht haben dürfte.Nur wenige Stunden später nach der Mitteilung ist The Day Before. Publisher Mytona meldet sich erstmals wieder zu Wort: Alle Käufer sollen eine Rückerstattung erhalten, diesbezüglich sei das Team jetzt in Gesprächen mit Valve. Der, dass The Day Before nach unzähligen Patches und Erweiterungen doch noch ein Hit wird, dürfte damit ein für alle Mal begraben sein.