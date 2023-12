The Day Before: Genre-Kollege DayZ amüsiert sich über den Misserfolg

The Day Before (Survival & Crafting) von MYTONA - Bildquelle: Fntastic, The Day Before

DayZ ahmt Tweet von The Day Before nach

ist mittlerweile nicht mehr zum Kauf auf Steam verfügbar. Währenddessen feiert, ein Titel ähnlichen Genres, sein zehnjähriges Jubiläum und nutzt diese Gelegenheit, um sich mit einem Post indirekt über das Versagen der Kollegen lustig zu machen,Ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht, hat der Zombie-Shooter DayZ einehinter sich, voller Herausforderungen und Triumphe. Auch hier lief es anfangs nicht sonderlich gut, mittlerweile aber deutlich besser.DayZs Jubiläum wird nicht nur mit Rückblicken und Dankbarkeit begangen. In einem witzigen und vielleicht auch etwas frechen Zug hateinen Post veröffentlicht, der scheinbar den Niedergang des Konkurrentenund dessen Spiel The Day Before auf die Schippe nimmt. Der Beitrag ahmt der den Ankündigungsstil von Fntastic für die Schließung ihres Studios nach, in der Beschreibung fügt das Studio einen Emoji an, der sich kichernd die Hand vor den Mund hält.Dieauf den Post sind gemischt. Während einige Fans die Aktion feiern, finden andere, dass man sich nicht über das Scheitern anderer lustig machen sollte. Besonders, wenn man fast Ähnliches erlebt hätte. Trotz seiner eigenen kontroversen Vergangenheit und anfänglichen Schwierigkeiten, steht DayZ heute stärker denn je da. Mit positiven Bewertungen auf Steam und einer treuen Spielerbasis hat das Spiel bewiesen, dass es den Test der Zeit bestanden hat.Im Gegensatz dazu steht The Day Before, ein Spiel, das trotz anfänglicher Begeisterungwurde und dessen Zukunft ungewiss bleibt. Die Steam-Seite von The Day Before ist noch existent, die Bewertung von „“ in roter Schrift zu lesen. Doch der Kaufbutton ist von Valves Plattform verschwunden.Zum Release hatten Fntastic gebeten,, da viele Leute The Day Before alsbezeichneten. Obwohl sich zahlreiche Gamer auf den Titel gefreut und das Spiel am Veröffentlichungstag gestartet hatten, waren, mehr dazu hier.