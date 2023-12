The Day Before: Spiel wurde fast nur aus vorgefertigten Elementen zusammengebastelt

The Day Before: Entwickler bestritten noch die Vorwürfe

Um vielleicht einen der größten Spiele-Reinfälle der jüngeren Vergangenheit gibt es immer wieder bizarre News. So sehen sich einige Spieler vonmittlerweile in den Vorwürfen bestätigt, dass die Entwickler fast ausschließlich auf vorgefertigte Assets zurückgegriffen haben.Das würde nahelegen, dass man beimfntastic schon während der Produktion auf eine – wohlwollend gesagt – ressourcenschonende Methode gesetzt hat. Anschuldigungen, bei dem Shooter halte es sich, folgen auf dem Reddit-Kanal des Spiels nun Belege.Als Asset Flip werden gemeinhin Spiele bezeichnet, die zu (großen) Teilen aus von den Anbietern eines Programmier-Tools vorgefertigten Elementen bestehen, in diesem Fall von Unreal Engine. Im Kleinen mag dies vielleicht nicht weiter auffällig sein und in der Spieleentwicklung ist es Gang und Gäbe, dass man auf diese Assets zurückgreift –. Anscheinend hat sich aber fntastic für die Erschaffung von The Day Before mehr als großzügig aus diesem Fundus bedient. So seien nicht etwa nur Fahrzeuge oder einzelne Gebäude aus diesen Assets übernommen worden, sondern anscheinend eine ganze Stadt – für den Preis von gerade einmal ein paar Hundert Dollar.Reddit-User bxbl zeigt beispielsweise, dass die Map komplett aus dem „American City Bundle“ für den Preis von 399,99 Dollar übernommen wurde. In den Kommentaren wird unter anderem die Frage aufgeworfen,von The Day Before benötigt hat. „Das Traurige ist, dass es buchstäblich nur Copy and Paste ist und dadurch schlechter aussieht, als in der Asset-Vorschau“, zeigt sich User darksession95 enttäuscht. Besonders negativ wird fntastic ausgelegt, dass man dort genau diese Vorwürfe immer bestritten hat. „Assets zu nutzen ist nicht falsch, aber darüber zu lügen sehr wohl."Der Endzeit-Shooter The Day Before erschien mit großen Erwartungen letzte Woche,der Spielerschaft massiv. Nur wenige Tage später. Einekönnt ihr hier nachlesen.