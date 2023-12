The Day Before: Steam-Keys werden jetzt für Hunderte Dollar angeboten

The Day Before (Survival & Crafting) von MYTONA - Bildquelle: Steam / The Day Before

The Day Before: Preise für die Steam-Keys steigen ins Unermessliche

Nachdemnach Monaten der Unsicherheit darüber, ob es sich bei dem Release nicht doch um einen riesigen Scam handelt, tatsächlich vor Kurzem erschienen ist, hagelte esfür den einst heiß ersehnten Shooter.Nurdauerte es, ehe selbstsich den Misserfolg eingestehen musste und sogar die Schließung seines Studios ankündigte. Der Titel wurde mittlerweile aus dem offiziellen Verkauf genommen, doch Reseller wittern nun das große Geschäft hinter den ungenutztenWie unter anderem Kotaku berichtet , werden bislang unbenutzte Steam-Keys für The Day Before beispielsweise beim autorisierten Reseller Green Man Gaming fürund mehr angeboten – Tendenz steigend. Mit den Produktschlüsseln kann der Titel nach wie vor aktiviert, heruntergeladen, installiert und sogar gespielt werden – trotz der Tatsache, dass Steam selbst das Spiel nach nur wenigen Tagen im Early Access nicht mehr in seinem Shop aufführt.The Day Before war zuvor lange Zeit derauf Valves Spieledistributionsplattform, ehe eine ganze Reihedie Fans immer misstrauischer werden ließ. So beschuldigte man Entwickler Fntastic unter anderem, sich bei erfolgreichen Veröffentlichungen wie, aber auch, Rockstarssowie weiteren Vertretern bedient zu haben. Hinzu kam ein, der die gesamte Angelegenheit nur noch verworrener werden ließ. Auch wir berichteten erst kürzlich, dass dieworden sei.Rund sieben Monate nach dem Versprechen der Entwickler, dass man den Releasetermin dieses Mal sicher einhalten wollen würde, kam es erneut zurder Veröffentlichung. Die PC-Version erschien mit nur einem Monat Verzögerung im Early Access, legte allerdings eine direktehin, nachdem die Spieler bemängelten, dass kaum etwas von dem, was Fntastic versprach, auch im letztendlichen Spiel enthalten war.Wenige Tage nach dem unglücklichen Start brach die Spielerzahl um drastischeein und The Day Before wurde in die Liste deraller Zeiten auf Steam aufgenommen. Fntastic kündigte an, dass jeder Käufer eine Rückerstattung beantragen könne, ehe man sich aus dem Verkauf zurückzog. Wir haben diezusammengetragen und sehen uns den Verlauf von der großen Ankündigung bis zum tiefen Fall einmal genauer an.Letztes aktuelles Video: GameplayReveal