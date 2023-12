The Day Before: Kommt bald ein Offline-Modus?

The Day Before: Hoffnung für Hartgesottene





No promises or eta's as of now, it's very early and me + @fskartd are doing our best. More info will come to this page once it's available.



— Luci0 (@realluci0) December 26, 2023

Die Bruchlandung des Survival-Shootersund die damit einhergehende Schließung des verantwortlichen Studios Fntastic war einer der Aufreger des Jahres in der Gaming-Welt. Nachdem das unausgereifte Spiel Anfang des Monats auf den Markt kam, folgte nur Tage später die Ankündigung, dass man seitens der Entwickler nicht das Geld habe, das Spiel aufrecht zu erhalten.Auf Steam ist The Day Before mittlerweile nicht mehr zu finden, Käufer sollen von Valve eine Entschädigung bekommen. Auch die Server sollen im kommenden Monat abgeschaltet werden. Nun melden sich jedoch zwei User, diearbeiten.Falls es tatsächlich noch Spieler gibt, die ihre Zeit in The Day Before verbringen wollen (und immerhin ein paar gute Bewertungen auf Steam hatte es ja), wird ihnen von einem gewissen Luci0 – so sein Name auf Twitter – Hoffnung gegeben. „Keine Versprechungen oder Zeitangaben, es ist noch sehr früh, aber fskartd und ich geben unser Bestes“, schreibt er und teilt auf der Plattform regefür das Spiel.Dafür muss er die Serververbindung auf eine lokale Verbindung umleiten. So könnten User auch. Luci0 hat außerdem einen Discord -Kanal namens The Day Before 2.0 eröffnet, in dem er und seine Helfer regelmäßig Updates zu dem Projekt geben.Auch wenn die Ereignisse rund um den Release von The Day Before gut und gerne als Fiasko bezeichnet werden können, ist es interessant zu sehen,. So erntet Luci0 auf Twitter motivierende Worte von Spielern, die wirklich gerne mal in das Spiel hineinschauen würden, das ursprünglich mal geplant gewesen ist. Wenn ihr einen Überblick bekommen wollt,, könnt ihr dies in unserer Chronologie nachlesen.