The Day Before: Entwickler Fntastic schiebt Schuld am Debakel auf eine Hate-Kampagne

ist endgültig Geschichte: Die Server deswurden nach etwas mehr als einem Monat heruntergefahren, während Entwickler Fntastic schon im Dezember die Pforten geschlossen hat. Zumgibt es nun trotzdem noch einmal eine neue Nachricht des Studios.In dieserfür den katastrophalen Zustand von The Day Before zum Release. Oder dafür, dass etliche Features, die im Vorfeld noch beworben worden sind, schlussendlich gar nicht existiert haben. Stattdessen weißt das Team die Schuld von sich undausgesetzt.Am 7. Dezember 2023 wurde The Day Before auf Steam veröffentlicht,und mittlerweile sind auch die Server des Online-Shooters abgeschaltet.Laut Fntastic ist die Sache ziemlich klar: Man selbst habe mit dem Spiel kein Geld gemacht, dafür aber "bestimmte Blogger", die "von Anfang an mit der Erstellung falscher Inhalte" finanziell profitiert hätten.Das wiederum hätte zu einem "Goldrausch" bei Influencern geführt, die die Popularität von The Day Before ausgenutzt hätten, um auf die Entwicklung draufzuhauen. "Die negative Voreingenommenheit bestimmter, hat die Wahrnehmung des Spiels beeinflusst", so das Statement weiter. Selbst der, der laut Aussagen Fntastics trotz der zu Beginn auftretenden Server-Probleme und Bugs Spaß hatte, konnte das Ruder nicht mehr herumreißen. "Die Hasskampagne hatte bereits erheblichen Schaden angerichtet" – eigene Fehler gibt Fntastic derweil nicht zu.Stattdessen wird behauptet, dass man nach dem Verkaufsstopp mehrere Anfragen von Nutzern erhalten habe, die gerne weiterhin Zugang zum Shooter gehabt hätten. Zudem würdenverkauft werden, was für das Studio ein Indiz sei, dass der Zombie-Titel jagewesen sei.Natürlich dreht sich das große Statement von Fntastic nicht nur um Blogger und eine sogenannte Hasskampagne. Stattdessen beweihräuchert man sich auch selbst, denn das Unternehmen hat ", einschließlich der erzwungenen Rückerstattung an diejenigen, die sie nicht beantragt hatten".Darüber hinausFntastic, "verschiedene Geschichten über die Entwicklung" oder, dass sich die Beziehung zu Publisher Mytona aufgrund von The Day Before verschlechtert hat. Zu den eigenen Mitarbeitern habe man immer ein "ausgezeichnetes Verhältnis" gehabt. Darüber hinaus hätte das Team "alles getan, um The Day Before erfolgreich zu gestalten".Trotz desund dass, ist das aktuelle Statement noch kein Schlussstrich. Am Ende heißt es nämlich, dass man die Social Media-Kanäle des Unternehmens im Auge behalten soll, um "zu erfahren, was als nächstes passiert".