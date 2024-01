The Day Before: Parodie des gefloppten Shooters sieht eigentlich ganz gut aus

The Day Before: Wenn die "Parodie" besser ist als das Original

Selbst nach seiner kurzen Lebensdauer und der endgültigen Abschaltung seiner Server wirdso manchen Gamer noch beschäftigen. Was das Spiel hätte werden können, wenn das Entwicklerstudio Fntastic nur seinen Versprechungen gerecht geworden wäre, erträumt sich bestimmt der ein oder andere, der sich auf den Shooter gefreut hatte.Wie viel – zeitlicher und monetärer – Aufwand nötig ist, um ein Spiel in diesem Stil zu erschaffen, zeigt nun ein Entwickler, der laut eigenen Angaben eine Parodie des vielleicht größten Flops der jüngeren Videospielgeschichte erstellt hat. Dafür hat er lediglich frei verfügbaregekauft. Das Ergebnis sieht gar nicht so schlecht aus.Mit einem Augenzwinkern bezeichnet der Solo-Entwickler Crimson sein Werk mit "The Day After" und zeigt in einem Video Gameplay von dem Shooter. Die Umgebung wirkt sehr atmosphärisch, es gibt Wetterumschwünge und im Gegensatz zum Vorbild The Day Before gibt es tatsächlich. Auch das Inventar und die Waffenmodifizierung scheinen ziemlich gut zu funktionieren. Hier und da wirkt es zwar etwas karg, unterm Strich sieht die Parodie aber nicht viel schlechter aus, als das Original.Crimson, der unter dem Namen Godmode Interactive bereits den Topdown-Shooterveröffentlicht und miteinen Hack’n’Slay-Roguelike im Cyberpunk-Setting in der Pipeline hat, verdeutlicht, dass man – das nötige Knowhow vorausgesetzt – in relativ kurzer Zeit ein funktionierendes Spiel erschaffen kann. 300 Stunden aufmerksamer Arbeit habe er in The Day After gesteckt, schreibt Crimson in der Videobeschreibung.Allerdings ist diese Version nicht für den Release bestimmt. „Ich bin aber schon aufgeregt, weil ich einefür ein tatsächliches Spiel später in diesem Jahr machen will“, berichtet der Entwickler weiter unter dem YouTube-Video. Hierbei soll es sich – wenig überraschend – um einen Koop-Zombie-Shooter handeln.Nachdem die Server für The Day Before vor ein paar Tagen heruntergefahren wurde, meldete sich das mittlerweile aufgelöste Entwicklerstudioam Flop des Spiels bei Bloggern.