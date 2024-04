The Day Before: Das Drehbuch eines vermeintlichen Scams

Kinostart schon datiert

Es war eines der größten Aufreger des letzten Jahres: Der Release und die schnelle Einstellung von. Die Geschichte ist aber noch nicht vorbei: Ein großes Filmstudio aus Hollywood hat sich nun die Rechte an einergesichert.Moment mal: Verfilmung? Gab es in The Day Before überhaupt eine Story, die auf mehr als eine Serviette passt? Nachvollziehbare Fragen, auf die der kommende Kino-Auftritt wohl nur bedingt eine Antwort parat hat. Dafür aber soll es jede Mengeund eine gehörige Prisegeben.Ein vollständigeszur Verfilmung von The Day Before gibt es derzeit allerdings noch nicht. Das Grundgerüst soll aber stehen: Eine mysteriöse Krankheit hat Teile Amerikas erwischt und betroffene Personen in Zombies verwandelt, die Gesellschaft ist längst zusammengebrochen. Zweimüssen sich in dieser Zeit zusammenschließen, um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie zu schützen, und machen sich dafür auf den Weg,zu besorgen.In den Hauptrollen sollenundzu sehen sein. Die beiden Ex-Wrestling-Stars würden, so der Wortlaut, "eine Zombie-Apokalypse am realistischsten überleben". Schließlich handelt es sich um eine Ausnahmesituation, in der am Ende vorwiegend fitte und durchtrainierte Menschen die höchste Chance haben, sich gegen die hirnlosen Zombies durchzusetzen.Zusammen sollen Johnson und Cena einenabliefern, bei dem das zuständige Studio die Hintergrundgeschichte von The Day Before allerdings nicht gänzlich ignorieren möchten. Stattdessen sollen die beiden Stars immer wieder in merkwürdige Situationen stolpern: Übergroße Köpfe, sich partout nicht öffnen lassende Türen, falsche Schussgeräusche und komische Glitches in der Welt – nach und nach stellen sich die beiden Hauptstars die Frage, ob sie nur Teil eines merkwürdigen Experiments sind.Neben The Rock und John Cena konnte noch ein weiterer große Name gewonnen werden: Niemand geringeres alshöchstpersönlich will The Day Before ins Kino bringen – deshalb wird es auch noch etwas dauern, denn zuvor will der Altmeister noch seine Avatar-Filme abdrehen. Diese sollen bis 2031 fertig sein, danach habe er wieder Zeit fürEines davon wird die Spieleverfilmung sein, bei der Cameron die bisherder Filmgeschichte auf die Leinwand bringen möchte. Zu sehen bekommen wir das nach aktueller Planung am, also pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Early Access von The Day Before – bleibt zu hoffen, dass das Studio den Termin auch tatsächlich einhalten kann und sich nicht zu sehr von den häufigen Verschiebungen des Originals inspirieren lässt.Disclaimer: Natürlich handelt es sich hierbei um keine echte News, denn wir schreiben den 1. April 2024 – ein Aprilscherz. Eine Verfilmung von The Day Before halten wir zwar persönlich für etwas unrealistisch, aber gewiss nicht unmöglich – aber mit Sicherheit nicht von Cameron, Johnson und Cena. Vor Fake-News solltet ihr derweil ernsthaft auf der Hut sein. Eine Anlaufstelle, unter der ihr euch näher über das Thema informieren könnt, bietet die Bundeszentrale für politische Bildung