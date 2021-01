DEVOUR: Auftakt für den kooperativen Survival-Horror auf Steam

2-4-Spieler-Online-Kooperation - Übernehmen Sie die Kontrolle über bis zu 4 Sektenmitglieder in dieser einzigartigen Online-Koop-Erfahrung, bei der Sie zusammenarbeiten müssen, um Anna aufzuhalten, eine besessene Sektenführerin, die fest entschlossen ist, Sie mit in die Hölle zu nehmen.

Einzelspieler-Modus - Nur für Hardcore-Spieler. In diesem Modus machen Sie das ganze Geschrei selbst.

Herausforderndes Gameplay - Kein DEVOUR-Durchspiel gleicht dem anderen. Um Anna zu stoppen, brauchen Sie ein fokussiertes Team und eine perfekte Ausführung, wobei eine einzelne Sitzung bis zu einer Stunde dauern kann.

Anna exorzieren - Ihr Ziel ist es, Azazels Einfluss auf Anna zu brechen. Dazu müssen Sie Benzin, eine Feuergrube und genügend Ritualziegen zum Verbrennen finden.

Schwierigkeit skalieren - Annas Wut und Geschwindigkeit nehmen mit dem Spielverlauf zu, ebenso wie die Zahl der Dämonen, die Azazel ausbrütet, um Sie aufzuhalten. Ihr einziges Mittel zur Verteidigung ist Ihre UV-Taschenlampe.

Wiederspielbarkeit - Verschlossene Türen, Ziegen und Laichtiere werden zufällig ausgewählt, um sicherzustellen, dass keine zwei Spiele gleich sind. Darüber hinaus erhöht die unberechenbare KI von DEVOUR das Spiel, so dass Sie jeden einzelnen Zug doppelt erraten können.

Alptraum-Modus - Das Spiel schlagen, ohne ins Schwitzen zu kommen? Probieren Sie den Nightmare-Modus für die ultimative Herausforderung aus.

Mehrspieler-Features - Nutzen Sie unseren positionellen Sprach-Chat im Spiel. Bringen Sie Freunde mit, oder finden Sie andere Spieler über den Server-Browser.

Am 28. Januar 2021 haben Joe Fender und Luke Fanning alias Straight Back Games ihr kooperatives Survival-Horrorspiel DEVOUR , in dem bis zu vier Spieler eine besessene Sektenführerin stoppen müssen, für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 4. Februar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,39 Euro statt 3,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 85 Prozent von 261 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung des als Prequel zu The Watchers konzipierten Titels heißt es: "Anna Puerta, die Anführerin des Dämonenkults The Watchers of Azazel, hat gerade ein verbotenes Ritual durchgeführt, da sie glaubt, den Ziegendämon selbst beschwören und kontrollieren zu können. Aber etwas ist schief gelaufen, und Azazel hat von ihr Besitz ergriffen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer