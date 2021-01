Ghost in the Pool: Horror-Adventure verlässt das Early-Access-Becken

Screenshot - Ghost in the Pool (PC) Screenshot - Ghost in the Pool (PC) Screenshot - Ghost in the Pool (PC) Screenshot - Ghost in the Pool (PC) Screenshot - Ghost in the Pool (PC)

Am 28. Januar 2021 haben CASCHA GAMES ihre Horror-Visual-Novel Ghost in the Pool für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach drei Monaten offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 3. Februar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,59 Euro statt 3,99 Euro). Auf itch.io gibt es derzeit sogar einen Preisnachlass von 50 Prozent.Das auf einer Campus-Horrorgeschichte basierende Spiel soll ein bis zwei Stunden Spielzeit, allerlei Verzweigungen und drei verschiedene Enden bieten. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 50 Reviews positiv - in den letzten 30 Tagen waren sogar 100 Prozent der Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Trailer