I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar: VR-Escape-Room erscheint im Sommer, mit Will Wheaton als Sprecher

Im Sommer 2021 wird es nicht nur heiß, sondern auch tödlich unterm VR-Headset. Schell Games verkündete soeben den Release-Zeitraum von I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar in diesem Sommer sowie die Verpflichtung von Will Wheaton als einer der Sprecher (John Juniper), der dem Spieler auf seiner Agenten-Mission gegen die finstere Organisation Zoraxis beisteht.Wichtig ist dabei, telekinetische Kräfte zu nutzen - und nicht zu sterben natürlich. Das humorvolle Puzzle-Adventure im Escape-Room-Stil ist für Oculus-Plattformen, SteamVR und PlayStation VR geplant.