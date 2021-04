No Plan B: Taktisches Gefechtsspiel startet im dritten Quartal im Early Access

Solo-Entwickler GFX45 (Gladiabots) hat heute mit einem Trailer angekündigt, dass sein Taktiksspiel No Plan B im vierten Quartal 2021 in Steams Early Access erscheinen soll. Zudem wurde heute ein kostenloser Prolog zum Spiel auf Steam veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf den Titel gibt. Spieler erleben darin drei Skirmisch-Karten und drei prozedural generierte Challenge-Missionen, so die offizielle Mitteilung:"In No Plan B kann jede noch so kleine Entscheidung das Schicksal des gesamten Teams bestimmen. Die Spieler müssen ihre Mannschaft sorgfältig zusammenstellen und ausrüsten, den perfekten Plan mithilfe der Timeline ausarbeiten und ihn in Echtzeit ausführen. No Plan B ist ein fesselndes taktisches Spiel, in dem es keinen Raum für Fehler gibt. Es bietet Roguelike-Kampagnen, eigenständige Herausforderungsmissionen und von der Community erstellte Gefechte auf festen Karten mit zufällig generierten Gegnern und Hindernissen.- Ausdenken, Ausarbeiten, Ausführen: Meistere das innovative Timeline-System und die 3D-Kamera, um einen perfekten Plan mithilfe der intuitiven, unkomplizierten Benutzeroberfläche zu entwerfen und auszuführen.- Bumm, Volltreffer: Wähle aus einer Liste von Schusswaffen, Rüstungen und Granaten - jede mit ihren Vor- und Nachteilen - damit dein Team die richtige Ausrüstung für die jeweilige Situation hat.- Marathon oder schneller Sprint: Nimm es mit brutalen FTL-ähnlichen Kampagnen mit Einheiten- und Ressourcenmanagement auf, oder mit kurzen, aber intensiven Einzelmissionen.- Held oder Schurke: Nimm verschiedene Missionen mit unterschiedlichen Einsätzen an, rette Geiseln oder bereite einen Banküberfall vor (alles ist erlaubt).- Unendlich wiederspielbar: Spieler können ihre eigenen Karten und Missionen mit dem eingebauten Missionsgenerator erstellen und neue Herausforderungen spielen, die von der Community geschaffen wurden.Bevor er sich auf ein Solo-Entwicklungsabenteuer begab, arbeitete Sébastien Dubois an AA- und AAA-Projekten bei Ubisoft Montreuil und Amplitude Studios (Endless Space, Dungeon of the Endless). Unter dem Namen seines Studios GFX47 hat er das KI-Taktik-Arena-Spiel Gladiabots veröffentlicht und arbeitet nun Vollzeit an dem Squad-Taktik-Shooter No Plan B, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. Seine Liebe zum Programmieren von taktischen Spielen wird nur von seiner großen Leidenschaft übertroffen: dem Sammeln von Memes, fein säuberlich geordnet in eigenartig spezifischen Ordnern."Letztes aktuelles Video: Trailer