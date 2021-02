MLB The Show 21: Von Sony entwickelte Baseball-Simulation erscheint im April für PS4, PS5 und erstmalig für Xbox One & Xbox Series X|S

Die Baseball-Simulation MLB The Show 21 erscheint am 20. April 2021 für PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie für Xbox One und Xbox Series X|S. Ein von Sony (San Diego) bzw. den PlayStation Studios entwickeltes Spiel feiert damit seine Premiere auf einer Konsole von Microsoft.Die Spieler der verschiedenen Plattformen können plattformübergreifend online miteinander spielen und bei Konsolenwechsel ihre Spielerdaten dank plattformübergreifender Fortschritte übertragen. Auf dem Cover von MLB The Show 2021 ist der dominikanische Starspieler Fernando Tatis Jr., der den Spitznamen El Niño trägt, zu sehen.Die Features des Sportspiels sollen in den nächsten Wochen kontinuerlich vorgestellt werden ( FAQ ). Bisher heißt es lediglich: "Erlebe schnellere, tiefere und intensivere Spielaction auf dem Feld, die sich von Moment zu Moment verändert und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern eine Vielzahl von Spielmodi bietet. Führe deinen Baseballspieler als Zweiwege-Star zu Ruhm bei Road to the Show und Diamond Dynasty. Genieße überarbeitete Spielreihen- und March to October-Modi mit einfacher Einführung und Tools."Sony: "Die Standard Edition für PS4 und Xbox One enthält neben dem Spiel 5.000 Stubs. Die Standard Edition für PS5 und Xbox Series X|S enthält zusätzlich zehn 'The Show-Packs'. Wer sich für MLB The Show 21 für beide Konsolengenerationen interessiert, der erfährt mehr am Mittwoch, den 3. Februar, wenn die Collector's Edition zum Spiel angekündigt wird. (...) Neue Informationen zu MLB The Show 21 werden außerdem künftig im neuen Format 'Feature Premiere' bekanntgegeben, das zeitgleich auf Twitch, YouTube and Facebook Live ausgestrahlt wird. Die erste von bisher sechs geplanten Shows wird im März gesendet."Letztes aktuelles Video: Teaser