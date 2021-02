Eternal Threads: Zeitreise-Abenteuer für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC) Screenshot - Eternal Threads (PC)

Die Liverpooler Cosmonaut Studios haben das narrative Puzzle-Adventure Eternal Threads angekündigt, das im Sommer 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Die Macher beschreiben Eternal Threads als erzählbasiertes Rätselspiel aus der Ego-Perspektive, in dessen Fokus Zeitmanipulation sowie Entscheidungen und Konsequenzen stehen.Konkret geht es um die Untersuchung eines Hausbrands, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, was man durch das Beobachten und Verändern vorausgehender Ereignisse verhindern soll. Für die Rettung jedes einzelnen Opfers soll es verschiedene Optionen geben, die allerdings weitreichende Einflüsse auf andere Ereignisse haben, so die Entwickler.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer