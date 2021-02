Siege Survival: Gloria Victis: Management-Strategiespiel während einer Belagerung im Mittelalter

Screenshot - Siege Survival: Gloria Victis (PC) Screenshot - Siege Survival: Gloria Victis (PC) Screenshot - Siege Survival: Gloria Victis (PC) Screenshot - Siege Survival: Gloria Victis (PC) Screenshot - Siege Survival: Gloria Victis (PC) Screenshot - Siege Survival: Gloria Victis (PC)

"Plündern: Wenn sie sich nachts aus ihren sicheren Verstecken herauswagen, müssen sie die geschundene Stadt erkunden, um wertvolle Rohstoffe, zurückgelassene Waren und Waffen zu sammeln, die sie zum Überleben benötigen, aber auch um lange genug durchzuhalten, bis die ersehnte Verstärkung die Angreifer vertreibt.

Handwerk & Ressourcenmanagement: Die Bewohner benötigen bessere Waffen, ein Dach über dem Kopf, warmes Essen und all die anderen Dinge, die nur noch in Teilen vorhanden sind. Und die einzige Möglichkeit, diese zu erhalten, besteht darin, sie selber anzufertigen. Die Ressourcen in der Festung sind jedoch knapp und Spieler müssen sie mit Bedacht und Umsicht verwalten, um es in einem Stück bis zum Ende der Belagerung zu schaffen.

Überleben: Spieler kämpfen mit ein paar müden Truppen, die dringend Pfeile, Waffen und Rüstungen benötigen, die Überreste ihrer Stadt und behandeln zugleich die Leiden der Verwundeten. Dieser Trupp aus abgeschlagenen Kämpfern ist dringend auf die Versorgung und Unterstützung auf jede erdenkliche Weise angewiesen, den andernfalls stürmt der Feind die Festung. Und mit dem ist nicht gut Kirschen essen, darum sollte man ihm unbedingt aus dem Weg gehen, wenn sie sich des Nachts ins Niemandsland schleichen."

Das Management-Strategiespiel Siege Survival: Gloria Victis von Black Eye Games (Gloria Victis) hat einen Publisher gefunden, und zwar Koch Media. Die Veröffentlichung erfolgt im zweiten Quartal 2021 (April bis Juni) in digitaler Form für PC unter dem Publishing-Label Ravenscourt.In Siege Survival: Gloria Victis steuert man eine Gruppe von Zivilisten, deren einziges Ziel es ist, die Belagerung ihrer Stadt im Mittelalter zu überleben. Dabei sucht man verborgene Ressourcen in der Stadt und stellt Vorräte her, um die Truppen zu versorgen und zu verhindern, dass die Stadt von den gegnerischen Kräften überrannt wird. Das Spiel soll außerdem mit zahlreichen moralischen Entscheidungen und narrativen Events gespickt sein.Beim Steam-Game-Festival "Spring-Edition" wird ab dem 3. Februar um 19:00 Uhr (bis zum 9. Februar) eine Demo angeboten. In der Demo kann man die ersten 30 Tage der Belagerung anspielen.Jan Grochowski, CEO von Black Eye Games, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Die Arbeit an Siege Survival: Gloria Victis wurde vor zwei Jahren von einem externen Team mit voller Unterstützung und unter Aufsicht von Black Eye Games gestartet. Nachdem wir beide Teams erfolgreich zusammengelegt und die Partnerschaft mit Koch Media gestartet hatten, sicherten wir uns die zukünftige Entwicklung von Siege Survival und unserem Startup-Projekt Gloria Victis MMORPG. Wir hoffen, dass Spieler, die unsere Demo während des Steam-Game-Festivals ausprobieren, sie genauso gerne spielen, wie wir an ihr gearbeitet haben."Daniel Emery, Senior Global Communications Manager für Ravenscourt bei Koch Media sagt: "Wir freuen uns sehr, mit dem Team von Black Eye Games in Lublin, Polen für diese bevorstehende Veröffentlichung zusammenzuarbeiten. Das mittelalterliche Management-Überlebensspiel Siege Survival: Gloria Victis passt perfekt zu unserem breiten Portfolio an Qualitätsspielen für Gamer unter dem Ravenscourt-Portfolio. Unsere Teams auf der ganzen Welt werden das Entwicklerteam mit all unserer lokalen und globalen Erfahrung im Verlagswesen und Marketing unterstützen."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Reveal Cinematic Trailer