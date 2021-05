Siege Survival: Gloria Victis: Termin des Mittelalter-Strategiespiels steht fest

Der Releasetermin steht fest: Siege Survival: Gloria Victis (PC) wird am 18. Mai 2021 zum Preis von 24,99 Euro auf Steam, GOG.com und über den Epic Game Store erhältlich sein. Es wird in der ersten Woche nach Veröffentlichung mit 20 Prozent Rabatt angeboten.In dem Management-Strategiespiel steuert man eine Gruppe von Zivilisten, deren einziges Ziel es ist, die Belagerung ihrer Stadt im Mittelalter zu überleben. Dabei sucht man verborgene Ressourcen in der Stadt und stellt Vorräte her, um die Truppen zu versorgen und zu verhindern, dass die Stadt von den gegnerischen Kräften überrannt wird. Das Spiel soll außerdem mit zahlreichen moralischen Entscheidungen und narrativen Events gespickt sein. Eine spielbare Demo , in der man die ersten sieben Tage der Kampagne anspielen kann, steht auf Steam zum Download bereit.Koch Media und Black Eye Games: "Das mittelalterliche Survival-Management-Strategiespiel erzählt die Geschichte, wie eine bescheidene Gruppe von Zivilisten, die von einer belagernden Armee im kleinen Bergfried der Stadt gefangen wird, versucht, die letzten verteidigenden Truppen ausgerüstet zu halten - und die Überlebenden am Leben -, während sie verzweifelt auf die dringend benötigte Verstärkung warten, die ihr Leiden beenden könnte. Spieler bauen ihre Basis auf, stellen Vorräte her und durchsuchen die gefallene Stadt nach wertvollen Ressourcen. Diese werden für die Versorgung der Überlebenden benötigt, um diese weiterhin am Leben zu erhalten, aber auch um die letzten verbleibenden Truppen zwischen ihnen und den einfallenden Barbaren zu unterstützen."Letztes aktuelles Video: Kommentierte Spielszenen