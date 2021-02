Shores Unknown: Taktik-Rollenspiel für PC und Switch steuert auf den Early Access zu

Taktische rundenbasierte Kämpfe: Nimm dir Zeit, um die Situation zu analysieren, und bereite deine Kämpfer in der Befehlsphase vor. Beobachte dann in der Aktionsphase, wie sich deine Strategie entfaltet und wie die Charaktere deine Befehle auf dem Schlachtfeld ausführen.

Adaptives Charakterentwicklungssystem: Charaktere lernen auf Grundlage ihrer Ausrüstung und Kampfentscheidungen neue Fähigkeiten und schalten neue Klassen frei.

Umfassende Optionen zur Gruppenanpassung: Spieler haben die volle Kontrolle über die Ausrüstung und Fähigkeiten jedes Charakters und können ihr Söldnerteam perfekt auf ihren bevorzugten Spielstil ausrichten.

Lebendige Welt: Lass dich in eine in detailreichen Low-Poly-Grafiken gestaltete Welt entführen. Entdecke die vielen Schauplätze des Spiels, interagiere mit Dutzenden Charakteren und entdecke die Geheimnisse der Shores.

Am 17. Februar 2021 werden Vallynne und Hitcents das Taktik-Rollenspiel Shores Unknown im Early Access für PC veröffentlichen, wo es in voraussichtlich einem Jahr fertiggestellt werden soll. Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo des auch für Nintendo Switch erscheinenden Titels ausprobiert werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Shores Unknown ist ein taktisches Einzelspieler-RPG mit einem innovativen Kampfsystem und epischen Schlachten gegen riesige Bosse und feindliche Armeen.Shores Unknown spielt in einem Land, das von der Krone mit eiserner Faust regiert und von der furchterregenden, allgegenwärtigen Inquisition überwacht wird. Im Süden liegt das Imperium, das in einen ewigen Krieg verwickelt ist, während der Norden von der Trübnis dominiert wird – einer mysteriösen Nebelwand, aus der noch nie ein Schiff zurückgekehrt ist. Im Spannungsfeld dieser Mächte müssen unsere Helden einen Weg finden, um zu überleben und sich ihren Traum von der Freiheit zu erfüllen.Nach einer fehlgeschlagenen Mission wirst du kurzerhand zum Anführer einer Söldnergruppe ernannt. Da du nun ein Feind der Krone bist, sind treue und zuverlässige Verbündete für dich umso wichtiger. Die Suche nach der Wahrheit führt dich durch die Trübnis und in unentdecktes Gebiet. Dort musst du neue Bündnisse schmieden und gegen jene kämpfen, die dich vernichten wollen. Welche Gefahren werden dich wohl in Shores Unknown erwarten?"Als Highlights werden aufgeführt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer