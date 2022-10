Coral Island: Stardew Valley-Alternative im Early Access gestartet

Coral Island: Bauernhof mit einer Note Umweltschutz

Welche Inhalte sind noch geplant?

weitere Storylines

Mehr Interaktionen mit NPCs

Heiraten und Kinder bekommen

passende Outfits für die NPCs während der jeweiligen Jahreszeiten

passende Outfits für einzelne NPCs für Schwimmen und Festivals

Anpassung der Außenseite des Hauses

9 verschiedene Festivals

Zugang zu 30m und 40m Tauchtiefen

Zugang zu Wind- und Feuerschschächten in der Höhle

1 weiteres Biom zum Freischalten

Merfolk-NPCs und Königreich

Wer Stardew Valley bereits rauf und runter gespielt hat, der darf sich ab sofort über eine neue Alternative freuen: Coral Island ist nach rund anderthalb Jahren Entwicklungszeit im Early Access bei Steam und im PC Game Pass gestartet.Das Debütspiel des indonesischen Entwicklers Stairway Games entführt euch auf die tropische Insel Coral Island. Dort erlebt ihr dann trotz des ungewöhnlichen Szenarios ein recht tradionelles Farmspiel im Stile des bereits angesprochenen Stardew Valleys oder Harvest Moons.Wie bei den offensichtlichen Vorbildern startet ihr auch in Coral Island mit eurem eigenen Charakter ganz am Anfang. Ihr erbt eine kleine Farm, die erst einmal auf Vordermann gebracht werden muss: Bäume fällen, Steine zerschlagen, Felder anlegen und so weiter.Nach und nach verdient ihr so euer erstes Geld, mit dem ihr euren Bauernhof weiter aufrüstet. Alternativ stürzt ihr euch in die Mine und geht auf Monsterjagd oder freundet euch mit den Bewohnern von Coral Island an. Über 50 Bewohner könnt ihr auf der Insel treffen und mit einigen auch potenziell eine Beziehung eingehen.Neben diesen klassischen Mechaniken legt Coral Island außerdem Wert auf den Umweltschutz. Die Rahmengeschichte des Spiels dreht sich um eine Firma, die im tropischen Eiland das große Geld verdienen will - auf Kosten der Bewohner und dem Korallenriff.Es ist somit ein Teil eurer Aufgabe, den Machenschaften des Unternehmens Einhalt zu gebieten und zugleich die Umwelt zu schützen. So könnt ihr beispielsweise auf den Meeresboden tauchen und dort Müll und andere Verschmutzungen beseitigen, um Coral Island am Leben zu erhalten.Der Start im Early Access ist der nächste Schritt für Coral Island, nachdem das Spiel Anfang 2021 via Kickstarter in weniger als 36 Stunden finanziert wurde . In der jetzigen Vorabphase soll die Farmsimulation mindestens ein Jahr verbringen, in denen die Entwickler noch weitere Inhalte und Updates nachschieben.Geplant sind laut Stairway Games noch folgende Inhalte:Darüber hinaus soll es in einem Update nach dem Release der Vollversion einen vollständigen Multiplayer-Modus geben. Details dazu sollen folgen, sobald sich Coral Island dem fertigen Zustand nähert.Bei Steam kommt Coral Island bislang ziemlich gut an. 91 Prozent der bisher abgegebenen Nutzerrezensionen fallen positiv aus, wobei bislang auch nur 212 Stimmen gezählt worden sind. Zudem steht Coral Island derzeit auf Platz 4 der weltweiten Steam-Verkaufcharts.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer