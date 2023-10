Coral Island: Stardew Valley-ähnliches Spiel verkündet Release im November

Coral Island: Release im November für PC und Konsolen

Preiserhöhung und Vorschau auf 2024

Wer über die kommenden Wintertage ein ruhiges und entspannendes Spiel im Stile vonsucht, der kommt demnächst auf seine Kosten:erscheint nämlich alsin gut einem Monat.Nachdem die, die euch auf eine wunderschöne Tropeninsel führt,, befindet sich die Entwicklung mittlerweile auf der Zielgeraden. Allerdings werden mitnoch längst nicht alleenthalten sein, die das indonesische Entwicklerteam sich vorgenommen hat.Wie Stairway Games in einem Blogeintrag und mithilfe eines Trailers bekanntgibt, wird Coral Island amfürunderscheinen. Eine Umsetzung für diebefindet sich auch in Arbeit, aber auf der Nintendo-Plattform findet der Release erst 2024 statt. Das Team benötigt schlichtweg noch etwas mehr Zeit, um die Farming Simulation technisch anzupassen.Mit der Version 1.0 wird Coral Island die, die sich um den Wiederaufbau der Insel und der Reinigung des Meeres dreht, zu einem Ende bringen. Außerdem könnt ihr mit unzähligen Inselbewohnern interagieren,eingehen, Heiraten, ein Haustier eurer Wahl adoptieren, anteilnehmen, die Mine und das Meer erkunden und noch einiges mehr. Insgesamt soll Coral Island wirklich viel Inhalt bieten.Wer bereits im Early Access unterwegs ist, muss mit dem Release der Vollversion einen neuen Speicherstand beginnen. Allerdings könnt ihr euer erspartes Gold übernehmen, sofern ihr das möchtet und somit quasi eine Artstarten.Mit dem Release der Vollversion von Coral Island steigt zugleich dervon 24,99 Euro auf 29,99 Euro, wodurch der Inhalt laut den Entwicklern besser reflektiert wird. Alternativ steht Coral Island aber zumindest auf dem PC und der Xbox Series X | S auch imzur Verfügung.Darüber hinaus haben die Entwickler noch einige Pläne parat, um Coral Island über Version 1.0 hinaus zu unterstützen. Für 2024 sind, das Aufziehen von eigenen Kindern, ein Touristen-System, der Zugang zur Savanne und ein umfangreicher Multiplayer-Modus geplant. Wann diese Updates genau erscheinen werden, bleibt allerdings abzuwarten.Wem das Insel-Szenario nicht zusagt, aber dennoch Interesse an einer spannenden Farm-Sim besteht, der darf sich freuen: Einerseits wird, während andere Entwickler nach frischen Ideen fahnden. Wie zum Beispiel