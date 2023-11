Coral Island: Zusammen mit Spirittea gibt es bald zwei neue Stardew Valley-ähnliche Spiele im November

Coral Island: Finale Version im November, aber noch längst nicht fertig

Spirittea: Gepflegtes Badehaus statt Landwirtschaft

Tropisches Eiland vor dem Öl-Wahnsinn bewahren oder ein Badehaus voller Geister in Schuss halten: Im November erscheinen mitundgleich zwei spannende Spiele, die sich vor allem an Fans vonoderrichten – und beide gibt es kurioserweise auch direkt im Xbox Game Pass.Während Entwickler Eric Barone, könnt ihr demnächst erst einmal den Blick aufwerfen. Coral Island ist dabei relativ konservativ und versteht sich schon sehr als, während Spirittea das grundlegendeanwendet, bei dem ihr euch um die Geister verstorbener Gäste kümmern dürft.Nach über einem Jahr im Early Access erscheint Coral Island am 14. November für den, dieund. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist fest vorgesehen, benötigt aber noch etwas mehr Zeit,. Darüber hinaus wird die Farming Simulation bereits, wo ihr bereits jetzt die Early Access-Version ausprobieren, aber nicht euren Speicherstand in die Vollversion übernehmen könnt.Spielerisch wagt Coral Island kaum große Neuerungen: Ihr landet auf der titelgebenden Insel, erhaltet euer eigenes Haus mitsamt einem großen Grundstück und dürft eucheure täglich Brötchen verdienen. Zusätzlich lernt ihr die Bewohner kennen, könnt mit ihnen flirten, verschiedene Tiere in euren Besitz bringen, das hiesige Meer säubern, euch gegen eine niederträchtige Ölfirma stellen und natürlich auchentdecken. Dabei gliedert sich die Struktur wie bei vielen anderen Genrevertretern in die, die zwischendurch mit verschiedenen Festivals und kleineren Aktivitäten aufgelockert werden.Coral Island ist das erste Spiel vom noch jungen indonesischen Entwicklerteam Stairway Games, die ihr. Mit der nun für November angekündigten Version 1.0 wird die grundlegende Geschichte zu Ende erzählt. Für 2024 haben die Entwickler jedoch bereits diesowie einenangekündigt.Bereits einen Tag vor Coral Island, also am 13. November 2023, erscheint Spirittea für den, dieund. Gemäß Microsoft und dem Entwickler Cheesemaster Games wird auch dieses Cozy Game direkterscheinen und es euch ermöglichen, ein geisterhaftes Badehaus auf Vordermann zu bringen.Spirittea versetzt euch in eine Bergstadt, in der die Bewohner eines Tages damit begonnen haben, keine Opfergaben mehr zu erbringen. Das erzürnte die Geister, weshalb es nun eure Aufgabe ist, wieder für Frieden zu sorgen. Dafür kümmert ihr euch um ein, führt die geisterhaften Gäste zu ihren Plätzen, sorgt für frische Handtücher, die perfekte Badetemperatur, ein gehaltvolles Nahrungsangebot und vieles mehr. Zudem müsst ihr nach und nach dielösen, damit sie ihren Zorn irgendwann vergessen können.Als wäre das noch nicht genug, dürft ihr außerdem die realen Bewohner vor Ort treffen und diese kennenlernen. Mit ihnen könnt ihr dann in die örtliche Karaoke-Bar, Angeln gehen oder fangt zusammen ein paar Käfer. Rein optisch setzt Spirittea auf einen pixellastigen Look, der aber mit seiner Gestaltung und den Farben ein kleines bisschen anerinnert.Ob nun Coral Island oder Spirittea: In beiden Fällen dürfen sich Fans von Cozy Games auf einen vielversprechenden Monat einstellen. Alternativ steht, welches einige spannende Neuerungen ins Spiel bringt.