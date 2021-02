Revita: Twinstick-Plattformer bereitet sich auf den Early Access vor

Tausche Leben gegen Kraft - Erhalte Kraft für Gesundheit mit einem rasanten Glaskanonen-Gameplay

Einzigartige Runs - Kämpfe dich durch eine fast unendliche Vielfalt von Gefechten in prozedural generierten Räumen

Endlose Charakter-Builds - Twin-Stick-Shooting, Dashing und Wall-Sliding sind nur der Anfang - finde Power-Ups und Gegenstände mit jedem Run

Optimiere dein Spiel - Umfangreiche Optionen ermöglicht es dir, Revita an deinen Spielstil anzupassen - verlangsame die Zeit, lege eine Umrissfarbe für Feinde fest, um sie leichter aufzuspüren oder wähle genau die Stufe an Zielhilfe, die sich für dich richtig anfühlt

Eine geheimnisvolle Welt - Erforsche einen Uhrenturm, der durch eine unterirdische U-Bahn-Linie verbunden und von Monstern befallen ist. Triff vielseitige Charaktere, die dir auf deiner Reise helfen werden

Hol dir verlorene Erinnerungen zurück - Ein namenloses Kind ohne Erinnerungen erwacht in einem mysteriösen Uhrenturm, mit nur einem vagen Sinn für das Ziel, in der Hoffnung, Antworten an der Spitze zu finden

Der deutsche Solo-Entwickler BenStar alias Benjamin Kiefer und Indie-Publisher Dear Villagers haben eine Vereinbarung getroffen, den 2D-Roguelite-Plattformer Revita 2021 für PC zu veröffentlichen. "Dieses Spiel ist ein Liebesbrief an Action-Plattformer, Roguelites, Twin-Stick-Spiele und die Leute, die sie spielen", so Kiefer. Auf Steam kann man die voraussichtlich Ende Februar in den Early Access startende Pixelart-Action bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Revita müssen die Spieler einen ominösen Uhrenturm durch eine Reihe von prozedural generierten Räumen erklimmen und herausfordernde Bosskämpfe bestehen, um ihre verlorene Erinnerung zurückzuerlangen. Auf dem Weg dorthin können die Spieler Leben gegen zufällige Upgrades eintauschen und stehen so ständig auf Messers Schneide."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer