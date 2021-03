Revita: Twinstick-Plattformer hüpft in den Early Access

Am 3. März 2021 haben der deutsche Solo-Entwickler BenStar alias Benjamin Kiefer und Indie-Publisher Dear Villagers den 2D-Roguelite-Plattformer Revita im Early Access für PC veröffentlicht, wo er voraussichtlich in sieben bis neun Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato zu 100 Prozent positiv ausfallen, wird noch bis zum 10. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Der Preis soll im Lauf der weiteren Entwicklung kontinuierlich angehoben werden.Zu Spiel und Umfang heißt es von den Machern: "In Revita müssen die Spieler einen ominösen Uhrenturm durch eine Reihe von prozedural generierten Räumen erklimmen und herausfordernde Bosskämpfe bestehen, um ihre verlorene Erinnerung zurückzuerlangen. Auf dem Weg dorthin können die Spieler Leben gegen zufällige Upgrades eintauschen und stehen so ständig auf Messers Schneide.Die Early-Access-Fassung von Revita bietet bereits zum Start zahlreiches zum Entdecken wie etwa: drei Areale zum Erforschen, über 200 Relikte mit denen man seine ultimative Kombo bauen kann, eine gemütliche Station zum Ausruhen, die man einrichten kann, merkwürdige aber liebenswürdige Bewohner und eine Menge freischaltbare Hüte. Während der Early Access-Phase wird das Spiel regelmäßig um neue Inhalte erweitert.""Nachdem wir über vier Jahre an dem Spiel gearbeitet und bis zum Ende Alpha-Tests mit Fans gemacht haben, freuen wir uns sehr unseren Liebesbrief an das Roguelite-Genre auf Steam Early Access loslassen zu können", so Entwickler Benjamin Kiefer. "Im Spiel wollte ich die besten Teile aus meinen Lieblingsgenre kombinieren und dem Titel mit viel Liebe zum Detail eine persönliche Note geben. Somit soll sich das Spiel zugleich vertraut und frisch anfühlen. Ich hoffe Spielern gefällt die Spielstruktur, die es erlaubt Lebenspunkte gegen Gegenstände eintauschen, was heißt, dass man Risiken abwägen muss, um über sich hinauszuwachsen.""Wir haben Benstar hinter den Kulissen bereits über zwei Jahre hinweg geholfen und was er mit Revita geschaffen hat, hat unsere Erwartungen bereits mit Leichtigkeit übertroffen", so Guillaume Jamet, Head of Publishing von Dear Villagers. "Nachdem großartigen ScourgeBringer von Flying Oak Games ist Revita unser nächstes 'Pixel Art Action Jump'n'Run', einer der Kernpunkte unserer Publishing-Linie. Es kombiniert die besten Spiele des Roguelike-Genres und strotzt nur so vor Charme und Charakter. Die Tatsache, dass Revita von einem einzigen enthusiastischen Solo-Entwickler gemacht wurde, ist beim Spielen durch und durch spürbar und sorgt für eine einzigartige melancholische Spielerfahrung."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer