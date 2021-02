Total War: Warhammer 3: Die Herrschaft des Chaos? Der kataklysmische Konflikt beginnt 2021

Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC)

Nach den ersten Andeutungen ( wir berichteten ) haben Sega Europe, Creative Assembly und Games Workshop offiziell Total War: Warhammer 3 ab 47,48€ bei kaufen ) angekündigt. In dem dritten Teil steht der kataklysmische Konflikt zwischen den dämonischen Mächten der Verderbnis und den Wächtern der sterblichen Welt im Mittelpunkt - von den geheimnisvollen Ländern des Ostens bis hin zu den dämonenverseuchten Reichen des Chaos. Das Strategiespiel wird Ende 2021 für PC erscheinen. Es wird auf Steam , im Epic Games Store und direkt bei den Entwicklern erhältlich sein."Auf ihrem Abenteuer durch die neue, riesige Kampagne werden Spieler und Spielerinnen mit der Aufgabe betraut, die Macht eines sterbenden Gotts zu bewahren oder sie auszunutzen. Mit jedem Volk gestaltet sich die Reise durch das albtraumhafte Reich des Chaos unterschiedlich - eine Reise, die in einem Finale gipfelt, das über das Schicksal der Welt bestimmen wird. (...) Der kommende Krieg wird vor nichts haltmachen. Werdet ihr eure Dämonen bezwingen? Oder sie befehligen?"Das Spiel enthält neue Völker aus der Warhammer-Welt. Neben den Kisleviten und den Cathayanern geben die Fraktionen des Chaos (Nurgle, der Seuchengott; Slaanesh, Prinz der Ausschweifung; Tzeentch, Wandler der Wege; Khorne, der Blutgott und Herr des Krieges) ihr Debüt. Die Entwickler versprechen das bisher vielfältigste Aufgebot an legendären Helden, riesigen Monstern, fliegenden Kreaturen und magischen Kräften. Bildmaterial aus dem Spiel wurde noch nicht gezeigt, aber ein Cinematic-Trailer soll auf TWW3 einstimmen."Wir haben von Beginn an den Gedanken verfolgt, eine Reihe zu schaffen, die sich wie eine unglaubliche Reise durch diese Welt anfühlt, die wir alle lieben", erzählt Game Director Ian Roxburgh. "Die gewaltige Unterstützung unserer Spieler und der damit verbundene Erfolg der ersten beiden Teile hat unsere Ansprüche noch einmal deutlich nach oben geschraubt. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es selbst erleben.""All das Können, die Hingabe und Detailtreue zur Warhammer-Welt, die Creative Assembly über die Jahre in das preisgekrönte Total War: Warhammer-Franchise gesteckt hat, ehrt uns von Games Workshop sowie die Fans weltweit ungemein", so Jon Gillard, Global Head of Licensing. "Die Gestaltung und Entwicklung der Armeen von Cathay und Kislev hat unseren Designern bei diesem Projekt großen Spaß bereitet. Wir freuen uns darauf, sie in diesem gigantischen dritten Spiel der Reihe auf dem Schlachtfeld zu sehen."