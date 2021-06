Total War: Warhammer 3: Legendärer Kommandant des Khorne: Skarbrand der Ausgestoßene

Screenshot - Total War: Warhammer 3 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 3 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 3 (PC)

Skarbrand der Ausgestoßene ist ein legendärer Kommandant des Khorne und wird in Total War: Warhammer 3 ab 42,38€ bei kaufen ) spielbar sein.Creative Assembly und Games Workshop: "Das größte Königreich im Reich des Chaos ist das des Khorne - des Gottes der Schlacht, des Blutgottes, des Schädelsammlers. Skarbrand war einst der größte unter allen Dämonen des Khorne. Sein eigener Stolz brachte ihn zu Fall und sorgte dafür, dass er aus dem Dienst des Blutgottes und aus dem Reich des Chaos verbannt wurde. Bis in alle Ewigkeit von seinem Niedergang geplagt, streift er nun durch die Reiche der Sterblichen und Unsterblichen, erfüllt von einem rastlosen Zorn, den niemand aufhalten kann."Skarbrand soll der mächtigste Nahkämpfer sein, der je die Schlachtfelder von Total War: Warhammer beehrte. Seine Zwillingsäxte (Mord und Totschlag) erhöhen mit jeder Tötung seinen Schaden, während "Gebrüll der endlosen Wut" es ihm erlaubt, eine Feuersbrunst zu entfesseln. Darüber hinaus verfügt er über die passive Fähigkeit, willensschwache Feinde mit "Randale" zu belegen, um sie an der Flucht zu hindern.Die Dämonen des Khorne sind die Verkörperung ihres Schutzgottes und lieben es, Blut zu vergießen. Sie verabscheuen die Verwendung von Magie und ziehen es vor, mit hohem Tempo auf den Feind zuzustürmen, um dann ihre Nahkampfangriffe zu entfesseln. Je länger sich diese Krieger im Schlachtgetümmel befinden, desto mehr Kampfboni werden freigeschaltet und desto geschickter kämpfen sie.Letztes aktuelles Video: Enter the World of Khorne