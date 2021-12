Total War: Warhammer 3: Die Welt des Slaanesh wird mit Video und Screenshots vorgestellt

Legendärer Kommandant des Slaanesh – N’kari

Slaanesh-Spielstil

Screenshot - Total War: Warhammer 3 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 3 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 3 (PC)

Gaben des Slaanesh: Kommandanten und Helden des Slaanesh können feindlichen Charakteren durch Heldenaktionen Gaben verleihen oder indem sie sie im Kampf besiegen. Damit verursachen sie bei der Einheit eine Reihe negativer Auswirkungen.

Verführung: Durch Erhöhung des verführerischen Einflusses können die Streitkräfte des Slaanesh Zielfraktionen ins Vasallentum zwingen.

Anhänger: Die Armeen des Slaanesh können Anhänger in der Schlacht, aus Chaoskulten und durch Vergnügliche Tätigkeiten gewinnen. Anhänger werden für die Gründung von Kulten, die Aufstellung von Armeen der Getreuen und die Erschaffung von Vasallen eingesetzt.

Einheiten des Slaanesh

Sega und Creative Assembly stellen eine weitere Fraktion des 2022 erscheinenden Total War: Warhammer 3 ( ab 47,50€ bei kaufen ) vor. Dieses Mal geht es um den Chaosgott Slaanesh und seine Anhänger, die auf dem Schlachtfeld formidable Gegner darstellen dürften. Was soll man auch von Schergen erwarten, die jemanden anbeten, der auf Kosten anderer Seelen nach Ausschweifung, Genuss, Schmerz und amoralischen Freuden strebt?Dies sind die Entwickler-Angaben zu Slaanesh und seinen Einheiten:N’kari, der Erzversucher, streift durch die Reiche der Sterblichen und Unsterblichen, um die ultimative Empfindung zu fühlen und Ekstase in ihrer reinsten Form zu verspüren.Auf dem Schlachtfeld ist er ein extrem schneller und grausamer Erhabener Dämon, der als Jäger isolierter feindlicher Charaktere und Einheiten brilliert. Seine einzigartige passive Fähigkeit „Seelensammler“ heilt ihn, wenn eine feindliche Einheit in der Nähe ausgelöscht wurde, während seine Fähigkeit „Willige Beute“ Nahkampfabwehr und -angriff von Feinden deutlich reduziert, wodurch sie einem schnellen und qualvollen Tod ausgesetzt werden.Die Dämonen des Slaanesh machen sich ihre unvergleichliche Geschwindigkeit und ihre Rüstungsdurchdringung zunutze, um mit überfallartigen Angriffen Unmut in den feindlichen Rängen zu säen und anschließend einzelne Einheiten zu isolieren und sie mit einem schnellen Schlag auszulöschen. Ihre Armeen erhalten durch das Töten fliehender Einheiten Schlachtwährung, die für drei Fähigkeiten verwendet werden kann, die ihren Spielstil unterstreichen.Auf der Kampagnenkarte verbreiten Fraktionen des Slaanesh bei jeder Gelegenheit die hedonistische Botschaft des Dunklen Prinzen. Zu ihren Mechaniken gehören:Als Verkörperung ihres Schutzgottes sind die Dämonen des Slaanesh grausam, anmutig und betörend. Die herrischen Hüter der Geheimnisse und der Herold des Slaanesh führen die finsteren Armeen an. Ihr Kern besteht aus gerissenen und tödlichen Einheiten wie den Dämonetten und Slaaneshbestien, während die agilen Seelenjägerinnen und Höllenjäger blitzschnelle Kavallerie-Unterstützung bieten.Letztes aktuelles Video: Enter the World of Slaanesh