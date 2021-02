Railgrade: Eisenbahn-Konstruktionsspiel auf einem Kolonieplaneten angekündigt

Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC) Screenshot - Railgrade (PC)

Mit Railgrade haben Minakata Dynamics ( Tiny Metal: Full Metal Rumble ) und The Irregular Corporation ein galaktisches Eisenbahn-Konstruktionsspiel angekündigt , das 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann im Rahmen des noch bis zum 9. Februar laufenden Spiele-Festvials bereits eine kostenlose Demo ausprobiert werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "RAILGRADE spielt in einer düsteren, nahen Zukunft in der ressourcenreiche Weltraumkolonien von gierigen Unternehmen ausgebeutet werden. Euer Auftraggeber, Nakatani Chemicals, hat jedoch durch einen wirtschaftlichen Kollaps die Kontrolle über eine der Kolonien verloren. Es ist nun an euch, zu retten, was zu retten ist. Errichtet auf diesem fremden Planeten ein weitreichendes Transport- und Logistik-Netzwerk und wählt die Routen so, dass ihr die wertvolle Fracht so effizient wie möglich befördert.Nutzt einfach zu bedienender Konstruktionswerkzeuge um die Gegend zu erschließen, die Produktion zu erhöhen, die Kosten zu minimieren und so perfekte Routen mit einem stabilen Arbeitsfluss zu erschaffen. Sobald die Züge beginnen Überschuss zu erwirtschaften, können zusätzliche Waren per Zeppelin exportiert werden, oder man nutzt die zusätzlichen Ressourcen um neue Gebäude zu errichten und so dem Wachstum der Städte etwas nachzuhelfen. Nutzt die Kraft eurer anpassbaren Zugflotte, während ihr gleichzeitig die Warenproduktion überblickt um einen stetigen Ressourcenfluss in eure Städte zu ermöglichen, die bald erblühen werden."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer