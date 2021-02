Narita Boy: Digitaler Retro-Krieger erscheint über Team17 für PC und Konsolen

Pixelperfektion - Das "Shining Example" einer perfekten Welt. Erlebe die Grafik einer Retro-Ära, die mit handgezeichneten Animationen zum Leben erweckt wird.

Erkunde die Rätsel des Digital Kingdom - Reise nach oben, unten, links und rechts, um die dunkelsten Tiefen des fehlerhaften Binärcodes in dieser unendlichen Geschichte zu enthüllen.

Maximiere die Trichroma - Nimm das Techno-sword in die Hand, denn nur damit kannst du die Stallion-Bedrohung besiegen, und ramme es in die digitalen Herzen deiner Feinde. Lass das Imperium nicht zurückschlagen und sei der wahre Blade Runner.

Sirb langsam, Gegner - Stelle dich Gegnern deiner dunkelsten Fieberträume!

Zeig den Bossen deinen Byte - Stelle dich einer Vielzahl an total radikalen und genialen Bossen. Werde zum Boss-Terminator und besiege die Killerkrabbe, den DragonBot, Black Rainbow und viele mehr!

Die Klänge der Retrozeit - Lass dich von den Synth-Wellen überschwemmen, während du das Digital Kingdom bereist. Diese pulsierenden Beats werden dich zurück in die Zukunft senden.

Studio Koba hat sich mit Team17 zusammengetan, um das 2017 erfolgreich via Kickstarter finanzierte Pixelart-Abenteuer Narita Boy 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One (inkl. Xbox Game Pass) und Nintendo Switch zu veröffentlichen . Auf Steam kann im Rahmen des noch bis zum 9. Februar laufenden Spiele-Festivals eine kostenlose Demo ausprobiert werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Rückblick in die 80er-Jahre. The Creator, ein Genie seiner Zeit, entwickelt die Videospielkonsole Narita One mit dem Spiel Narita Boy als Aushängeschild. Narita Boy wird zu einem Kassenschlager! Weltweit werden alle Kopien der physischen Kassette aufgekauft. Narita Boy wird in wenigen Wochen zum meistverkauften Videospiel und begeistert die Kritiker mit dem Techno-sword und einer unvergesslichen Reise.In der Zwischenzeit verbindet sich die digitale Welt des Binärcodes mit der Außenwelt. Him ist zurückgekehrt und er hat die Erinnerungen von The Creator gelöscht. Das Supervisor-Programm namens Motherboard und ihre Agenten haben das Narita-Boy-Protokoll aktiviert. Die Stallions kommen und das Digital Kingdom braucht einen Helden. Werde in Narita Boy zu einer Sinfonie! In diesem radikalen Action-Adventure ist unser Pixelheld als einfaches Echo im Digital Kingdom gefangen. Erkunde die Geheimnisse hinter dem Techno-sword, kämpfe gegen die verunreinigten Stallions und rette die Welt!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer