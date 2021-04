Psycholonials: Finales Kapitel der episodischen Visual Novel steht bereit

Am 20. April 2021 haben Andrew Hussie ( Homestuck ) und The Silence Mill die neunte und letzte Episode der übernatürlichen Visual Novel Psycholonials für PC, iOS sowie Android veröffentlicht und das 2D-Pixelart-Abenteuer damit komplettiert. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews nach wie vor "sehr positiv" ausfallen, kostet 8,19 Euro und umfasst alle neun Kapitel. Auf Google Play werden 9,99 Euro, im App Store 10,99 Euro für das Komplettpaket fällig.Im Spiel, das im Jahr 2020 auf einer Insel vor der Küste New Englands angesiedelt ist und sich explizit an ein erwachsenes Publikum richtet, starten zwei Influencer, die im Kontakt mit übernatürlichen Mächten stehen, eine neue Social-Media-Marke. Doch schon bald geraten sie in Konflikt mit dem Gesetzt und müssen entscheiden, wie sie mit ihren Verbindungen und dem erlangten Ruhm umgehen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer