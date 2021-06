OlliOlli World: Das Skateboard-Action-Jump'n'Run im E3-Trailer

Private Division und Roll7 haben im Zuge der E3 2021 einen neuen Trailer zu OlliOlli World ab 17,99€ bei kaufen ) veröffentlicht. Das Skateboard-Action-Jump'n'Run wird im Winter in digitaler Form für Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen."Lasst euch in diesem neuen Video vom unverkennbar charismatischen Tourguide BB Hopper durch einige der herrlichen Sehenswürdigkeiten und den quirligen Sound von Radlandia führen. Euer hübscher (und unfassbar erfolgreicher) amphibischer Gastgeber stellt eine Auswahl der amüsanten Charaktere vor, denen ihr begegnen werdet. Er präsentiert außerdem die verschnörkelten Strecken, die durch brodelnde Städte, ausladende Wüsten, mysteriöse Wälder und üppige Berge zum Skaten, Springen und Grinden geradezu einladen", schreibt der Publisher.Beim Spieldesign legt Roll7 unter anderem besonderen Wert auf "flowbasiertes Gameplay", um eine möglichst gute Balance zwischen Fokus und Entspannung zu treffen. Das Spiel soll sowohl Neulinge als auch Profis ansprechen.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Trailer