OlliOlli World: Die Möglichkeiten der Charakter-Anpassung

Private Division und Roll7 haben die Möglichkeiten der Charakter-Anpassung in OlliOlli World ab 17,99€ bei kaufen ) näher vorgestellt. Das Action-Skateboard-Jump'n'Run erscheint im kommenden Winter in digitaler Form auf Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC ( zur Vorschau ).Roll7: "Im Spiel können die Spieler sein, wer auch immer sie sein wollen: Körpertyp, Hautfarbe und Frisur sind anpassbar - und die Spieler können ihre individuellen Posen und Skater Tricks selbst festlegen, um so ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Der eigene Look lässt sich durch kombinierbare Outfits und Accessoires perfektionieren. Mit dabei sind die unterschiedlichsten Stile und Teile: Die Skater in OlliOlli World können sich beispielsweise für eine Kombo aus Flip-Flops und Tarnjacke entscheiden, oder eine Kombo aus mega-stylisher 'Face-Melter'-Sonnenbrille und schickem Retro-Winterpelz. Man kann aber natürlich auch einfach nur zur modischen Eiscreme-Frisur greifen. Hunderte von Individualisierungs-Optionen ermöglichen es den Spielern, ihr unverkennbares Abbild zu gestalten!"