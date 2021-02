Astrologaster: Astrologische Komödie wird auch auf Switch aufgeführt

Praktizieren Sie 'echte' Astrologie: Untersuchen Sie den Himmel und wählen Sie die astrologischen Interpretationen aus, mit denen Forman seine Klienten berät. (Aber nicht vergessen: Astrologie ist keine exakte Wissenschaft!)- Lösen Sie urkomische Probleme: Die Probleme, die an Sie herangetragen werden, reichen von elisabethanischen Terrorplänen und üblen Krankheiten bis hin zu romantischen Verwicklungen und gestohlenen Pasteten!

Verändern Sie das Leben Ihrer Klienten: Gewinnen Sie die Gunst Ihrer Klienten oder ruinieren Sie deren Leben. Beraten Sie 14 Charaktere in jeweils 5 - 7 Sitzungen. Jeder Klient hat seine eigene, fortlaufende Geschichte, die sich oft mit denen anderer Klienten überschneidet. Setzen Sie Tratsch, den Sie von gewissen Charakteren hören, gezielt für oder gegen andere Charaktere ein.

Sichern Sie sich Ihre Zulassung: Bringen Sie Ihre Klienten dazu, Ihnen Empfehlungsschreiben auszustellen. Genügend Empfehlungsschreiben können Sie dann gegen eine Zulassung als Arzt eintauschen.

Vollständig vertonte Dialoge: Comedy im Sitcom-Stil, gespielt von einem Dutzend professioneller Sprecher.

Lieder zum Mitsingen: Genießen Sie Musik im Stile der Renaissance und singen Sie das Erkennungslied jedes Charakters mit.

Fallstudien erwachen zum Leben: Die Fälle des Simon Forman werden als wunderschönes Pop-up-Buch präsentiert. Tauchen Sie beim Durchblättern tief in die Geschichten Ihrer Klienten ein.

Screenshot - Astrologaster (Switch) Screenshot - Astrologaster (Switch) Screenshot - Astrologaster (Switch) Screenshot - Astrologaster (Switch) Screenshot - Astrologaster (Switch) Screenshot - Astrologaster (Switch)

Am 18. Februar 2021 werden Nyamyam ( Tengami ) und Plug in Digital die bereits für iOS sowie PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Astrologie-Komödie Astrologaster auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann der auf wahren Begebenheiten basierende Titel bereits für 9,99 Euro vorbestellt werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "London, 1592. Die Pest wütet in der Hauptstadt. Als die Ärzte in Panik aus der Stadt fliehen, tritt ein Held auf den Plan. Sein Name ist Simon Forman, 'Doktor' der Astrologie, Astronomie und Physik. Er kann nicht nur die Kranken heilen, sondern auch noch ihre verlorenen Haustiere aufspüren und ihnen die Zukunft voraussagen! All das durch das Studium der Bewegungen der Gestirne. Doch als die Pest ihr Ende findet, beginnen Formans Probleme. Die echten Ärzte kehren nach London zurück, und sie werden nichts unversucht lassen, um ihm das Handwerk zu legen...Entdecken Sie Formans Leben, seine Arbeit und seine Beziehung zu seinen Klienten. Sie bestimmen per Astrologie, wie die Geschichte weitergeht. Entscheiden Sie strategisch oder einfach so, wie es Ihnen gerade gefällt - aber denken Sie daran, dass Ihre Entscheidungen auch Konsequenzen (und unvorhersehbare Nebenwirkungen!) haben. 13 Klienten kommen 5 - 7 Mal zu Ihnen und bitten Sie um Ihren Rat in persönlichen, beruflichen und medizinischen Angelegenheiten. Werfen Sie einen Blick auf die Sterne am Firmament, um Diagnosen zu stellen und Lösungen für die Probleme Ihrer Klienten zu finden. Ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Fortgang der Geschichte, sondern wirken sich auch auf die Zufriedenheit Ihrer Klienten aus. Von zufriedenen Klienten bekommen Sie Empfehlungsschreiben, und wenn Sie genug davon gesammelt haben, können Sie sich an der Universität von Cambridge Ihre Zulassung als Arzt abholen. So genannte 'echte' Ärzte (mit Zulassung) schimpfen Forman einen Quacksalber und Hochstapler. Helfen Sie Forman zu beweisen, dass die medizinische Elite mit ihren Anschuldigungen falsch liegt!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer