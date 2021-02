Essex: The Whale Hunter: Walfang-Abenteuer angekündigt, inspiriert von Moby Dick

Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Essex: The Whale Hunter (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Ultimate Games S.A. hat das Walfang-Abenteuer Essex: The Whale Hunter angekündigt, das vom Literaturklassiker Moby Dick (Herman Melville) inspiriert sein soll. Für die Entwicklung zeichnet das polnische Studio 3T Games verantwortlich. Laut Pressemitteilung verfolgen die Macher ein Abenteuer auf hoher See, das von Emotionen und Realismus geprägt sein soll. Angesiedelt im 19. Jahrhundert ist man sowohl im Atlantik als auch der Insel Nantucket unterwegs.Aus dem Ankündigungstrailer geht hervor, dass man die Wahl zwischen mehreren Schiffsmodellen haben wird und sich auch um die Zusammenstellung einer Crew sowie deren Versorgung an Deck kümmern muss. Zudem gilt es, Handel zu treiben und Missionen abzuschließen.Essex: The Whale Hunter soll für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch erscheinen. Während in der Videobeschreibung bei Youtube eine geplante Veröffentlichung im Jahr 2022 genannt wird, ist in der Pressemitteilung von 2023 die Rede.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer