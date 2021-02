Definitely Not Fried Chicken: Kombination aus Fastfood- und Drogengeschäft angekündigt

Baue dein Drogenimperium aus dem Nichts auf, verkaufe Marihuana, Kokain, Methamphetamin und andere Waren.

Kümmere dich gleichermaßen um dein illegales Drogengeschäft und um deine "legalen" Unternehmen.

Baue die Gebäude für dein Drogengeschäft sowie deine anderen Unternehmen und individualisiere sie.

Verbessere deine Ausstattung und die Ausrüstung deines Personals für bessere Produkte und mehr Profit.

Gestalte dein Imperium, von Brathähnchen-Restaurants über Waschsalons bis hin zu Nachtclubs.

Verwalte deine Belegschaft, stelle Personen ein oder feuere sie, kümmere dich um ihre Wünsche und Bedürfnisse, damit sie gute Arbeit leisten.

Mit Definitely Not Fried Chicken haben Dope Games und Merge Games eine duale Business-Management-Simulation angekündigt, die 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel, in dem man Drogengeschäft und Schnellimbiss parallel managen muss, bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Definitely Not Fried Chicken ist ein Business-Management-Simulator der etwas anderen Art! Baue dein Drogengeschäft hinter einer legalen Fassade auf und kümmere dich um beide Seiten des Unternehmens. Erlange neue 'Aufträge', triff neue Kunden, entwickle hochwertigere Drogen, verdiene jede Menge Geld und treibe eine Stadt in den Ruin! DNFC spielt in einer sonnigen Stadt in den glamourösen 80ern und stellt deine unternehmerischen Fähigkeiten auf die Probe.Baue dein Drogenimperium aus dem Nichts auf, kaufe benachbarte Grundstücke und expandiere. Gestalte und konzipiere deine gesamte Produktionsanlage und baue deine Vertriebswege aus. Sichere dein Gelände mit einem Verteidigungssystem ab und sorge dafür, dass 'übereifrige' Kunden nicht einbrechen können. Erforsche und entwickle bessere Drogen wie Marihuana, Kokain und Methamphetamin.Doch ein gutes Produkt allein garantiert dir noch keinen Erfolg, du musst es auch irgendwie verkaufen! An dieser Stelle kommen deine legalen Unternehmen ins Spiel. Du musst sie ausbauen, verwalten und legale Waren verkaufen, um zu verhindern, dass du auffliegst. Jeder Mensch muss essen, richtig? Leite eine Brathähnchen-Fastfood-Kette oder erweitere dein Portfolio mit anderen Unternehmen. An verschiedenen Orten gibt es auch verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben.Das Rückgrat jedes Unternehmens ist dessen Personal, die Menschen, die zum Mindestlohn unermüdlich für dich schuften. Ein zufriedener Arbeitnehmer ist ein produktiver Arbeitnehmer, daher solltest du sicherstellen, dass dein Personal alles Notwendige wie WCs und einen Ort zum Essen hat. Ein gut ausgestatteter Pausenraum wirkt sich positiv auf die Arbeitsmoral aus! Und Sicherheitsausrüstung hilft dabei, die Mitarbeiterfluktuation sowie die Sterblichkeitsraten niedrig zu halten..."Als Hauptfunktionen werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer