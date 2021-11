Festival Tycoon: Neues Update für die Event-Strategie bringt u.a. Unterstützung für Steam Workshop

Festivals managen, die klein anfangen und urplötzlich zu riesigen Veranstaltungen werden: Mit diesem Konzept erobert Festical Tycoon, das Solo-Projekt von Johannes Gäbler seit Ende September den Early Access auf Steam. Mit kontinuierlichen Updates wird zudem dafür gesorgt, dass der Titel stetig besser wird.Mit dem jetzt veröffentlichten, bereits vierten großen Update bekommt die Mischung aus Aufbauspiel, Management und Echtzeitstrategie eine weitere wichtige Komponente: Ab sofort wird Steam Workshop unterstützt, so dass man u.a. Logos für Sponsoren und andere Firmen oder Locations selber gestalten und mit anderen Spielern teilen kann. Gleichzeitig wurde die mögliche Kartengröße angepasst, die mittlerweile doppelt so große Gebiete wie zum Start des Titels erlaubt.Ebenfalls nicht ganz unwichtig für ein Spiel, das sich in erster Linie um Musikfestivals dreht: Individuelle Musik. Ab sofort kann man seine eigene Song-Bibliothek nutzen, so dass der virtuellen Konkurrenzveranstaltung zu Rock im Park/Rock am Ring nichts mehr im Wege steht. Die komplette Änderungsliste könnt ihr hier einsehen.Festival Tycoon ist für den PC erhältlich und befindet sich seit dem 27. September 2021in der Early-Access-Phase.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer