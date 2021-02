Space Cats Tactics: Weltraumkatzen zwischen FTL und XCOM im Anflug

Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC) Screenshot - Space Cats Tactics (PC)

Das für PC in Entwicklung befindliche Taktik-Rollenspiel Space Cats Tactics von Mitzi Games soll zwar erst am 2. März 2022 abheben . Aber auf Steam können Sci-Fi-Strategen schon jetzt mit einem kostenlosen und bis dato "sehr positiv" bewerteten Prolog in den 2020 erfolgreich via Kickstarter finanzierten Titel hineinschnuppern.Das auf Katzen im Weltall setzende Space Cats Tactics will nach eigenen Angaben rundenbasierte Kämpfe à la XCOM oder Divinity: Original Sin mit dem Crew-Management eines FTL: Faster Than Light kombinieren, zwischen denen man fliegend wechseln kann. Außerdem soll man sein Raumschiff weitrechend anpassen, die Weiten des Alls erkunden und eine epische, von Entscheidungen geprägte Geschichte erleben können.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer