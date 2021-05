Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Große Video-Ladung und Termin im November 2021

"Erhöhte Maximalstufe von 80 auf 90

Neue Städte: Alt-Sharlayan und Radz-at-Han

Neue weitläufige Gebiete wie Labyrinthos, Thavnair, Garlemald oder Mare Lamentorum

Neue Stämme: Arkasodara und Loporrit

Neue Bedrohungen: Anima und Magus-Schwestern

Herausfordernde neue Dungeons

Ein neuer hochstufiger Raid: Pandæmonium

'Mythen Eorzeas', eine neue Reihe von Allianz-Raids

Neuer PvP-Inhalt für kleine Spielerzahl

Neuer Charakter für Seite-an-Seite: Estinien Drachenblut

Neues Wohngebiet: Ishgard

Weitere Inhalte für den Gold Saucer

Lass die Seele in einem Inselparadies baumeln.

Neue Ausrüstung und Rezepte

Neues System zur Reise zwischen Datenzentren"

Beim "Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021" ist der Releasetermin von Final Fantasy 14 Online: Endwalker enthüllt worden. Die nächste Erweiterung für das Online-Rollenspiel von Square Enix wird am 23. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Details zu den unterschiedlichen Editionen findet ihr hier In der Erweiterung wird man zur Insel Thavnair, nach Garlemald und sogar zum Mond reisen können. Die neuen Jobs sind Weiser (Heiler) und Schnitter (Angreifer im Nahkampf; eng. Reaper). Männliche Viera sind das neue spielbare Volk."Nach der Rückkehr aus dem ersten Splitter, in dem der Krieger der Dunkelheit Hand in Hand mit den Exegeten das unheilvolle Licht zurückgedrängt hatte, erwartet den Helden bereits die nächste epochale Herausforderung: Dem Ursprung droht eine Wiederholung der Letzten Tage - das Ende der Welt! Sind die überall aufflammenden Konflikte Vorzeichen des verzweifelten Todeskampfes eines sterbenden Planeten? Getragen von den Hoffnungen des Gestirns begibt sich der Krieger des Lichts auf eine schicksalhafte Reise ins Sternenmeer ..."Features:Außerdem sind zahlreiche weitere Videos aus Final Fantasy 14 Online: Endwalker bei dem Fan-Event gezeigt worden.