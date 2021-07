Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Benchmark zum Download und Roadmap für weitere Shadowbringers-Inhalte

Das Gold Saucer-Festival - Vom 19. Juli bis zum 11. August können Fans sich das spezielle 'Grübeln'-Emote sichern, indem sie saisonale Aufträge abschließen, und zusätzliche Manderville Gold Saucer-Punkte (MGP) durch Aktivitäten im Gold Saucer verdienen.

Patch 5.58 - Das Update erscheint am 20. Juli und markiert den Beginn der 20. Saison von 'The Feast'. Das Update bringt auch weitere Änderungen am Inhalt mit sich.

Feuermond-Reigen - Das sommerliche, saisonale Ereignis kehrt ab dem 13. August für begrenzte Zeit zurück.

Fest der Wiedergeburt - Dieses Ereignis markiert das 8. Jubiläum der Veröffentlichung von Final Fantasy 14: A Realm Reborn und beginnt am 27. August.



Final Fantasy 15 Kollaborationsereignis - Spieler*innen können sich auf die Rückkehr des beliebten Ereignisses freuen, mit dem der Final-Fantasy-15-Held Noctis Lucis Caelum in der Welt von Hydaelyn erscheint. Ab dem 13. September können Spieler*innen, die Stufe 50 erreicht und den Auftrag 'Die ultimative Waffe' des Hauptszenarios abgeschlossen haben, durch ihre Teilnahme zahlreiche Belohnungen verdienen, darunter Noctis' Frisur und Ausrüstung, das Regalia-Fahrzeug und mehr. Spieler*innen, die diese Aufgabe bereits abgeschlossen haben, können diese erneut erleben und sich mit Noctis aufs Abenteuer begeben.

Mog Mog Kollektion - Vom 19. Oktober bis zum geplanten Beginn des Frühen Zugriffs auf Endwalker am 19. November haben Spieler*innen erneut die Chance, ungewöhnliche Allagische Steine zu sammeln und diese gegen verschiedene Belohnungen einzutauschen.



Früher Zugriff auf Endwalker - Mit dem Frühen Zugriff auf Endwalker ab dem 19. November können Vorbesteller*innen ihre Abenteuer vor der offiziellen Veröffentlichung am 23. November 2021 beginnen.

Ereignisse nach Veröffentlichung - Für die Monate nach dem Erscheinen von Endwalker sind weitere saisonale Ereignisse geplant, wie Allerschutzheiligen Ende November, das Sternenlichtfest im Dezember und die Himmelswende zum Einläuten des neuen Jahres."

Square Enix hat den Benchmark von Final Fantasy 14 Online: Endwalker für PC veröffentlicht ( Download & Anleitung ). Die Benchmark-Software umfasst Gebiete und Charaktermodelle aus der Erweiterung und ermöglicht es zu testen, wie gut das Online-Rollenspiel auf dem eigenen PC läuft, bevor die Erweiterung am 23. November 2021 erscheint."Die Benchmark-Software beinhaltet auch eine aktualisierte Charaktererschaffung, mit der Option zur Erstellung männlicher Viera-Charaktere - das neue, spielbare Volk in Endwalker. Die Daten zum Aussehen der Charaktere, die in der Benchmark-Software erstellt werden, können für den Einsatz in der Spielversion gespeichert oder für Benchmark-Videosequenzen ausgewählt werden", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Benchmark TrailerAußerdem haben die Entwickler eine Liste mit Inhalten veröffentlicht, die vor der Endwalker-Erweiterung noch für Shadowbringers erscheinen sollen."Juli - AugustSeptember - OktoberAb NovemberSquare Enix ( zur Aktion ): "Spieler*innen, die derzeit eine Pause von ihren Abenteuern einlegen, sind eingeladen, mit der Gratis-Login-Aktion zum Spiel zurückzukehren. Bis zum 23. August können berechtigte Spieler*innen nach Eorzea zurückkehren und für einen längeren Zeitraum von bis zu 14 Tagen spielen - die längste Gratis-Login-Aktion, die es je gab."