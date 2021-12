Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Lange Warteschlangen nach Start der Erweiterung, Square Enix verlängert als Entschädigung die Gratis-Spielzeit

Am letzten Freitag sorgte der Frühstart der neuen Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy 14 für volle Server im Online-Rollenspiel. Gerade am Wochenende und zu Stoßzeiten waren die Warteschlangen extrem lang, weshalb viele der via Vorbestellungen vorab zugelassenen Spieler bislang überhaupt keine Chance hatten, die Inhalte von Endwalker auszuprobieren. Ab Dienstag wird die Erweiterung dann auch für alle anderen Käufer zur Verfügung stehen, was die aktuelle Lage wohl kaum beruhigen dürfte. Im Blog hat sich das Entwicklerteam von Square Enix nun für die Schwierigkeiten entschuldigt.Darüber hinaus möchten die Verantwortlichen die verlorene Spielzeit, die gerade durch die langen Wartezeiten entstehen, mit einem Geschenk kompensieren. Demnach erhalten alle Besitzer von Final Fantasy 14 zum offiziellen Release von Endwalker am 7. Dezember insgesamt sieben weitere Tage Spielzeit für das MMORPG geschenkt. Dazu zählen auch Abonnenten, die derzeit mit der 30-Tage-Testphase aktiv sind. Sollte sich die Situation in den kommenden Tagen nicht verändern, wird das Team noch weitere Spielzeit verschenken. Final Fantasy 14 inklusive der neuen Endwalker-Erweiterung ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: ReleaseTrailer