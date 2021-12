Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Verkauf des Rollenspiels wird temporär eingestellt, um Server-Last zu senken

Über eine Woche nach dem Launch der Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy 14 hat Square Enix weiterhin mit Problemen zu kämpfen. Der Andrang auf die Server ist noch immer groß, weshalb sich Spieler auf stundenlange Wartezeiten einstellen müssen. Naoki Yoshida (Producer & Director von Final Fantasy 14) zieht nun die Notbremse und stellt den Verkauf der digitalen und physischen Version des Online-Rollenspiels vorübergehend ein. Im Detail handelt es sich hier um die Starter Edition sowie die Complete Edition des Titels. Nicht betroffen sind Erweiterungen sowie das digitale Upgrade auf die Collector's Edition für bestehende Spieler.Wer Final Fantasy 14 aktuell über die kostenlose Probephase spielt, kann sich ab sofort nur noch in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden anmelden. Neue Registrierungen für die Testversion sind vorerst ebenfalls nicht mehr möglich. Wie lange der Verkaufsstopp andauern wird, haben die Verantwortlichen noch nicht verraten. Square Enix verzichtet außerdem auf zusätzliche Werbung für Endwalker.Nachdem das Team kürzlich als Kompensation für die vollen Server sieben Bonus-Tage für das Abonnement an aktive Spieler verschenkt hat (wir berichteten), sollen bald nochmal 14 Bonus-Tage obendrauf kommen. Zu den Voraussetzungen gehört eine aktive Mitgliedschaft für Final Fantasy 14, die vor dem 21. Dezember 2021 abgeschlossen wurde.Letztes aktuelles Video: ReleaseTrailer