Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Verkauf des Online-Rollenspiels wurde wieder aufgenommen

Nach dem Launch der Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy 14 sind die Server des Online-Rollenspiels an ihre Grenzen gekommen. Lange Wartezeiten waren die Konsequenz für all diejenigen, die die neuen Inhalte ausprobieren wollten. Um die Lage zu entspannen, hat Square Enix sogar den Verkauf von Final Fantasy 14 vorerst stoppen müssen. Nun hat das Team einige Verbesserungen an den Servern vorgenommen und bekannt gegeben , dass sowohl die Starter Edition als auch die Complete Edition ab sofort wieder erworben werden können. Neuanmeldungen für die Testversion bleiben aber noch deaktiviert.Zusätzlich haben die Verantwortlichen neue Details zur Server-Erweiterung verraten, die alle Regionen von Final Fantasy 14 betreffen wird. In Europa wird im Juli 2022 die erste Phase eingeleitet. Dann sollen gleich vier neue Welten zum Spiel hinzugefügt werden, um weitere Kapazitäten zu schaffen. Im Sommer 2023 folgt dann die nächste Phase mit acht zusätzlichen Welten für das Online-Rollenspiel. Produzent Naoki Yoshida verspricht außerdem Neuigkeiten, die er Ende Februar enthüllen möchte.Letztes aktuelles Video: ReleaseTrailer