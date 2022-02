Final Fantasy 14 Online: Endwalker: Entwicklerteam hat keine NFT-Pläne und Grafik-Upgrade auf dem Weg

In einem Livestream hat sich Game Director Naoki Yoshida von Final Fantasy 14 über aktuelle Themen zum Online-Rollenspiel geäußert. Dabei ging es unter anderem um das kontroverse Thema rund um NFTs. Laut seiner Aussage wird Final Fantasy 14 aber auch in Zukunft frei von NFTs bleiben. Yoshida erwähnte dabei das negative Feedback, welches das Thema in den letzten Monaten von Spielern erhalten hat. Ganz abgeneigt von NFTs war der Game Director allerdings nicht. Um die Tokens jedoch sinnvoll in ein Projekt zu implementieren, müsste an einem komplett neuen Spiel gearbeitet werden.Nebenbei sprach Naoki Yoshida auch über ein geplantes Grafik-Upgrade für das Online-Rollenspiel. Demnach soll es mit Patch 7.0 zahlreiche Verbesserungen an der allgemeinen Optik von Final Fatasy 14 geben. Dazu zählen optimierte Texturen oder Lichteffekte. Das Niveau der aktuellen Einzelspieler-Projekte wie Final Fantasy 16 wird man damit aber nicht erreichen. Vermutlich müssen Spieler aber noch einige Zeit warten – derzeit ist nämlich erst einmal Version 6.1 für April 2022 geplant.